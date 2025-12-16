Palermo, il Teatro Agricantus augura buone feste con “A Christmas with the harmonica” concerto del Giuseppe Milici 4et

- Pubblicità -

Al Teatro Agricantus si respira già aria di festa e l’ultimo appuntamento prima della pausa natalizia non poteva che essere un concerto dedicato proprio al Natale. Mercoledì 17 alle ore 21 il teatro diretto da Vito Meccio invita il pubblico ad assistere al concerto “A Christmas with the harmonica – Emozioni in Musica” del Giuseppe Milici 4et, un liveche unisce calore, eleganza e passione.

Nell’affascinante clima delle festività “A Christmas with the harmonica – Emozioni in Musica” è un concerto che attraversa le infinite sfumature dell’anima attraverso la musica.

Sul palco del Teatro Agricantus, accanto al celebre armonicista palermitano, ci saranno Aki Spadaro al pianoforte, Marco Gaudio al basso e Simone Rumolo alla batteria: un quartetto affiatato che intreccia esperienze e sensibilità diverse, capace di creare un dialogo sonoro raffinato, ricco di poesia e suggestione.

Insieme saranno gli artefici di un concerto che attraversa i territori del sentimento e della memoria, mescolando grandi temi del cinema, classici della canzone d’autore italiana e capolavori internazionali della musica pop e jazz come: The Look Of Love e Alfie di Burt Bacharach, Te Vogli Bene Assaje, Senza Fine di Gino Paoli, Oblivion di Astor Piazzolla, Nobody Does It Better di Carly Simon, For Once In My Life di Stevie Wonder, You Are Not Alone di Michael Jackson che in questo set diventano parte di un unico racconto musicale che parla d’amore, amicizia, nostalgia e rinascita.

“A Christmas with the harmonica – Emozioni in Musica” è un concerto che alla vigilia del Natale celebra la bellezza del condividere, la forza dei ricordi e la magia della musica come linguaggio universale.

Dopo le repliche de “Il diverticolo” con Ernesto Maria Ponte (dal 18 al 21 dicembre) il Teatro Agricantus si ferma per qualche giorno. La programmazione riprenderà a gennaio