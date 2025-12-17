Attentato a Sydney, Giacobbe (PD): “L’Italia è al fianco dell’Australia nella difesa dei valori di libertà e democrazia”

- Pubblicità -

Si è riunito ieri, martedì 16 dicembre, al Senato il Gruppo di Amicizia Italia–Australia–Nuova Zelanda–Isole del Pacifico, presieduto dal Senatore Francesco Giacobbe, per discutere “comunicazioni e aggiornamenti sull’attentato terroristico di Sydney del 14 dicembre 2025”, e incontrare il nuovo Ambasciatore d’Italia in Australia S.E. Nicola Lener.

Alla riunione ha partecipato anche S.E. Juliane Cowley, Ambasciatrice australiana a Roma, portando il libro delle condoglianze, aperto a firma dei membri del Gruppo che hanno voluto testimoniare all’ambasciatrice la loro vicinanza al popolo australoiano.



Il Gruppo, inoltre, ha approvato un messaggio da inviare ai colleghi australiani: “Il Gruppo parlamentare di Amicizia Italia–Australia desidera esprimere ai Parlamentari australiani, e attraverso di loro a tutto il popolo australiano, la nostra più sincera solidarietà e vicinanza per il tragico attentato terroristico avvenuto a Sydney… È evidente che quello del 14 dicembre non è stato solo un attacco alla comunità ebraica ma ai valori di libertà, convivenza e democrazia che uniscono i nostri Paesi… L’Italia è e resterà al fianco dell’Australia, unita nella difesa della libertà, della vita e della dignità umana… Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e vicinanza alle famiglie delle vittime e un pensiero di speranza rivolto ai feriti, con l’augurio di un pronto e pieno ristabilimento.”

Il Senatore Gaicobbe ha ricordato come eventi tragici come questo “confermino la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale e i valori condivisi di libertà, democrazia e convivenza.”