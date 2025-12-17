Servizi Sociali: il Comune di Catania rafforza la rete di sostegno per gli orfani di femminicidio

- Pubblicità -

L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Catania ha confermato il proprio impegno a rafforzare gli interventi di sostegno in favore degli orfani di femminicidio attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con gli enti impegnati sul territorio. È quanto emerso dall’incontro tra l’Assessore ai Servizi Sociali avv. Serena Spoto e il responsabile del progetto RE.S.P.I.R.O per il Centro FamigliE, lo psicologo e psicoterapeuta dott. Antonello Arculeo.



Nel corso della riunione Arculeo ha illustrato i risultati finora raggiunti dal progetto Respiro, acronimo di Rete di Sostegno per Percorsi di Inclusione e Resilienza con gli Orfani Speciali, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e attuato in Sicilia dal Centro FamigliE Catania e dall’Associazione Thamaia Catania.



Il progetto, attivo da quattro anni su scala regionale, si occupa di accompagnare e sostenere gli orfani e i nuclei familiari vittime di femminicidio ed è stato recentemente rifinanziato fino al 2029, a conferma della rilevanza sociale e dell’efficacia degli interventi messi in campo.



Nel corso dell’incontro è stata evidenziata l’importanza di consolidare una rete territoriale ampia e strutturata, con il coinvolgimento diretto dell’amministrazione comunale, al fine di garantire un supporto continuativo ai minori e alle famiglie in condizione di particolare fragilità. Tra i temi affrontati anche la possibilità di individuare, in collaborazione con il Comune, soluzioni di accoglienza temporanea come strutture ricettive dedicate e di programmare percorsi di inserimento lavorativo per favorire l’autonomia e l’inclusione sociale.



L’Assessore Serena Spoto ha espresso piena disponibilità alla collaborazione, ribadendo l’attenzione dell’Assessorato verso tutte le iniziative orientate all’inclusione e al sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione e sottolineando come la questione degli orfani di femminicidio rappresenti una tematica complessa e delicata che richiede risposte concrete e coordinate. In tale prospettiva l’amministrazione comunale si dichiara pronta a svolgere un ruolo di indirizzo e di guida nel rapporto di collaborazione con gli enti del terzo settore, anche attraverso la formalizzazione di un protocollo d’intesa capace di rafforzare e rendere più efficaci gli interventi sul territorio.