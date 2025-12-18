ANCI Sicilia: “Solidarietà al sindaco di Termini Imerese Maria Terranova. Atto vile, preoccupante escalation di intimidazioni

- Pubblicità -

Palermo – “L’ANCI Sicilia esprime la più sentita solidarietà e vicinanza al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, per le gravi minacce di morte ricevute via social nelle scorse ore”. Così il presidente Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, condannano le intimidazioni al primo cittadino di Termini Imerese, Maria Terranova.

“Si tratta di un episodio inquietante che si inserisce in una preoccupante escalation di minacce ai danni degli amministratori locali siciliani, dopo i recenti casi che hanno coinvolto i sindaci di Montelepre e Ravanusa – spiegano – “Atti vili e inaccettabili che colpiscono non solo le persone, ma l’intera comunità e i principi democratici che gli amministratori rappresentano”.

“Siamo sicuri che le minacce e le intimidazioni non fermeranno l’impegno dei sindaci che ogni giorno operano con responsabilità e dedizione al servizio dei cittadini, spesso in contesti complicati – concludono -. È necessario che le istituzioni e la società civile facciano fronte comune per isolare chi tenta di condizionare l’azione amministrativa con la violenza e l’odio”.