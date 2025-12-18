“Città Resiliente”: Messina presenta la strategia integrata per l’adattamento climatico e lo sviluppo sostenibile

- Pubblicità -

Una città che si trasforma per affrontare le sfide ambientali del futuro, mettendo al centro la sostenibilità, la rigenerazione urbana e la sinergia tra infrastrutture e natura. Sarà questo il tema centrale dell’evento “Città Resiliente”, in programma domani, venerdì 19 dicembre alle ore 09.30, presso il Centro polifunzionale “E-SI-STO!” all’interno di Villa Dante.

L’iniziativa rappresenta un momento importante per l’Amministrazione Comunale, che incontrerà la cittadinanza e la stampa per illustrare i risultati del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, curato dall’Assessore Francesco Caminiti. L’obiettivo dell’incontro è anche quello di offrire una visione organica e complessiva di tutte le azioni già realizzate e di quelle programmate per rendere Messina un modello urbano più resiliente e vivibile. A testimoniare l’approccio integrato della strategia comunale, i lavori vedranno la partecipazione dei massimi vertici dell’Amministrazione, ciascuno focalizzato su un aspetto specifico del cambiamento in atto.

Il Sindaco Federico Basile aprirà i lavori illustrando la visione strategica per una Messina che cambia volto, seguito dal Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio, che approfondirà il tema della gestione delle risorse e l’attuazione del piano infrastrutturale. L’Assessore alle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica Francesco Caminiti entrerà nel merito tecnico, spiegando il passaggio “dalla teoria ai cantieri” negli interventi di adattamento climatico.

Il confronto si allargherà poi alla dimensione sociale ed educativa. L’Assessora alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione Liana Cannata interverrà sul ruolo delle nuove generazioni come motore della sostenibilità, mentre la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini chiuderà il panel istituzionale focalizzandosi su inclusione e partecipazione, elementi chiave per comunicare efficacemente il cambiamento alla cittadinanza.

Per stimolare il dibattito pubblico e arricchire il confronto con uno sguardo attento alle tematiche del mare e dell’ambiente, l’evento ospiterà Livio Beshir che dialogherà con la città portando la sua esperienza di narratore del territorio. Beshir volto amato della RAI. Beshir porta con sé un bagaglio di esperienze che spaziano dal cinema alla grande conduzione televisiva. Già votante internazionale ai Golden Globe, ha raccolto l’eredità di Linea Verde e Dolce Vita su Rai 1. Una sensibilità verso la natura e il paesaggio che lo proietta ora verso la sua prossima avventura professionale come futuro conduttore di Linea Blu.

A conclusione della mattinata, spazio all’innovazione con un virtual tour interattivo, realizzato dall’Associazione Bios, concepito come potente strumento per la promozione e la valorizzazione del territorio in chiave sostenibile.