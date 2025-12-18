Porta (PD): Ambiguità e incertezze del governo rischiano di fare saltare l’accordo UE-Mercosur

Il continuo temporeggiare del governo italiano rischia di fare saltare definitivamente il più grande accordo commerciale della storia, atteso da oltre venticinque anni: l’accordo tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur che vedrebbe il Sistema Italia come il maggiore beneficiario con un surplus di quasi dieci miliardi di euro del suo export.
Dire, come ha dichiarato in aula a Montecitorio la Presidente del Consiglio, che “firmare l’accordo sia ancora prematuro” allinea di fatto l’Italia ad una minoranza di blocco in grado di fare saltare – forse definitivamente – un negoziato delicatissimo oltre che di compromettere gli accordi futuri.
Il governo esca dall’ambiguità e difenda in Consiglio europeo quanto votato ieri dal Parlamento europeo, una risoluzione che rafforza i meccanismi di salvaguardia già previsti dall’accordo insieme alle protezioni del settore agricolo al monitoraggio e alla reciprocità.
In caso contrario la Presidente Meloni si assumerà la responsabilità storica di bloccare l’iter di un progetto che risponde non solo agli interessi del Paese ma anche delle sue storiche e radicate comunità in Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, dando un altro duro colpo alla credibilità del Paese nel mondo.