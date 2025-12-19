Consiglio Comunale di Catania, approvato il bilancio di previsione 2026-2028 il primo post dissesto

Con diciassette voti favorevoli e cinque contrari, nella serata di ieri il consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi ha adottato il bilancio di previsione gli anni 2026-2028, per il secondo anno consecutivo entro i termini di legge e senza usufruire della proroga, evitando il ricorso all’esercizio provvisorio.
Il documento contabile di previsione, il primo post dissesto finanziario dell’Ente, è stato illustrato in aula dall’assessore alle finanze Giuseppe Marletta. Presente per buona parte dei lavori d’aula il sindaco Enrico Trantino.
Dopo un articolato dibattito, in cui sono intervenuti consiglieri di maggioranza e opposizione, il consiglio comunale ha licenziato il provvedimento già nella prima riunione dedicata alla sessione finanziaria.
Nella sua relazione l’assessore Marletta ha evidenziato “anche questo bilancio è frutto del rigoroso lavoro di risanamento avviato con la dichiarazione di dissesto del 2018 e che naturalmente prosegue anche in questa nuova fase successiva al lavoro della Commissione di Liquidazione e la ripresa dell’attività ordinaria connessa alla condizione di post dissesto. E’ solo per questa ragione -ha spiegato l’assessore della giunta Trantino- che i numerosi vincoli legati agli accantonamenti per i debiti ancora pendenti condizionano gran parte delle scelte legate all’utilizzo delle spesa. Tuttavia in questa difficilissima fase -ha aggiunto- siamo riusciti sempre a mantenere i servizi essenziali e con un sapiente utilizzo dei fondi extra bilancio abbiamo intrapreso una grande stagione di cantieri e opere che grazie all’impegno del sindaco Trantino, della giunta e il sostegno responsabile del consiglio comunale, stanno trasformando in meglio il volto della città. Un lavoro che proseguirà ancora, parallelamente a quello della gestione ordinaria che condurremo sempre con la massima prudenza, migliorando ancor di più la riscossione tributaria e alleggerendo progressivamente il peso del carico debitorio pregresso, incidendo gradualmente sul miglioramento dei servizi ai cittadini”.
L’assessore Marletta, a margine dell’approvazione del bilancio pluriennale 2026-2028, ha evidenziato “la condotta responsabile dei consiglieri comunali di minoranza che con la loro presenza in aula hanno consentito di raggiungimento del numero legale e la possibilità di approvare il documento contabile senza dover attendere la seduta di prosecuzione”.