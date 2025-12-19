“Natale di Solidarietà”, FAILP CISAL Catania regala un sorriso ai bambini ricoverati al Policlinico

- Pubblicità -

CATANIA – E alla fine una parte dei tantissimi doni raccolti grazie all’iniziativa “Natale di Solidarietà“, promossa da FAILP CISAL Catania e destinati all’Associazione “Cappuccini”, è andata anche ai piccoli eroi ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Catania.

Un viaggio – con in mano regali, speranza e sorrisi – operato da una delegazione della FAILP CISAL Catania, guidata dalla Segretaria Provinciale Loredana Marcellino – nei Reparti di Pediatria e Oncologia Ematologica grazie anche alla collaborazione e alla disponibilità del Prof. Martino Ruggieri.

- Pubblicità -

“Durante la nostra visita – ha dichiarato Loredana Marcellino, Segretaria Provinciale – vedere i bambini sorridere ci ha profondamente emozionati. In quei sorrisi abbiamo riconosciuto una forza silenziosa, capace di andare oltre la malattia e la paura. Anche un piccolo sorriso può illuminare la speranza che vive in ognuno di noi. Un grazie sincero a tutto il personale sanitario, che ci ha permesso di condividere con i bambini questi attimi di gioia e speranza, illuminando con la loro dedizione il cuore di chi li incontra”.

Anche il Segretario Provinciale della CISAL Catania, Giovanni Lo Schiavo, è intervenuto spiegando come “l’iniziativa promossa dalla FAILP a sostegno dei bambini sofferenti dimostra come anche il sindacato sappia offrire un contributo concreto oltre le problematiche legate al mondo del lavoro. In un Natale che, purtroppo, per molti rischia di essere segnato da difficoltà economiche, come nel caso dei lavoratori e delle lavoratrici dell’O.D.A. ancora intrappolati in una vertenza complessa e delicata, CISAL Catania esprime piena solidarietà e vicinanza”.

L’iniziativa “Natale di Solidarietà” si concluderà lunedì 22 dicembre alle ore 18 in via Raciti 2 a Catania, nella sede dell’Associazione “Cappuccini”, quando gli altri doni raccolti saranno successivamente devoluti a piccoli cuori meno fortunati.

“Un piccolo sogno che si è realizzato“, ha concluso Loredana Marcellino.