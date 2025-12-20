Asta di Beneficenza da Fil Rouge Project. Artisti siciliani a sostegno dell’Associazione Maris ODV

- Pubblicità -

L’asta nasce infatti dalla collaborazione con l’Associazione MARIS – Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili per la Sicilia, costituita il 20 agosto 2012 a Catania. Maris è un’organizzazione di volontariato composta da genitori, medici e persone sensibili alle problematiche della salute infantile e rappresenta una realtà significativa in Sicilia nel campo della reumatologia pediatrica.

Da sempre Maris sostiene il Centro Regionale di Riferimento per la Prevenzione, Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatologiche del bambino, che afferisce all’U.O.S.D. di Pediatria ad indirizzo Reumatologico presso A.O.U. Policlinico Gaspare Rodolico San Marco di Catania, diretta dalla Dottoressa Patrizia Barone, unico punto di riferimento per centinaia di pazienti, e al contempo, collabora in rete con il Coordinamento delle Associazioni di Reumatologia Siciliana “CASMAR”.

Domenica 21 Dicembre a partire dalle ore 18.00 presso la sede di Fil Rouge Project (Via Firenze 229 B/C, Catania) si svolgerà l’Asta di Beneficenza. Le proprietarie della galleria d’arte Marta Di Mauro e Claudia Cannizzo hanno sposato subito l’iniziativa coinvolgendo gli artisti siciliani: Benedetto Poma, Blago.art, Alfio Bonina, Antonello Ferrara, Gabel.es, Giovanni Consoli, Giuseppe Corradino, Salvo Ligama, Ljubizza Mezzatesta, Maletinte, mona_mix, Nunzio Papotto, Andrea Matteo Petrelli, Salvatore Piluso, Vincenzo Portuese, Massimo Privitera, Salvo Privitera, Roberta Renna, Pina Santonocito, Claudio Sapienza, Maria Sorbello, Santi Spartà, Davide Toscano.

Fotografi e pittori che con una selezione accurata di opere contribuiranno ad un progetto ben più grande. La vendita infatti, permetterà di sostenere il percorso psicologico continuativo dei bambini ma non solo, contribuirà a potenziare l’assistenza reumatologica pediatrica in Sicilia e darà voce e visibilità a una causa che troppo spesso rimane silenziosa. Acquistare una pregiata opera degli artisti siciliani può essere un’ottima idea regalo e al contempo si potrà aiutare i piccoli pazienti. Dopo l’asta è previsto un aperitivo, un modo piacevole per star insieme e scambiarsi gli auguri.

La partecipazione all’asta è libera ma bisogna confermare la propria presenza registrandosi sul sito filrougeproject.it, prenderete poi parte attiva alla stessa facendo offerte o acquistando i pezzi del catalogo degli artisti che potrete visionare sempre sul sito.