Finanziaria, Catanzaro (PD): “bene approvazione norma che apre la strada alla stabilizzazione del personale ESA”

“L’approvazione dell’articolo 39 della legge di Stabilità regionale rappresenta un passaggio decisivo per dare certezza e dignità lavorativa al personale della meccanizzazione dell’ESA, che da anni assicura interventi fondamentali per la manutenzione del territorio e delle infrastrutture rurali siciliane”. Lo dichiara Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“La norma introduce un percorso chiaro e sostenibile di trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, accompagnato da una copertura finanziaria pluriennale – prosegue Catanzaro – e risponde a una necessità reale: rafforzare un servizio pubblico strategico per l’agricoltura, la prevenzione del dissesto idrogeologico e lo sviluppo delle aree interne». È una scelta che va nella direzione che il Partito Democratico ha sempre sostenuto: valorizzare il lavoro, superare il precariato storico e garantire maggiore efficienza all’azione amministrativa della Regione. Ora – aggiunge – è fondamentale che si proceda rapidamente con l’attuazione della norma, nel rispetto delle procedure previste, affinché quanto approvato in Aula si traduca in risultati concreti per i lavoratori e per i territori”.

