Serie C, Catania-Atalanta U23 2-0: Jimenez regala un’altra vittoria ai rossazzurri

- Pubblicità -

Torna in campo il Catania di Mimmo Toscano che oggi alle 14.30 sfida al Massimino l’Atalanta U23 di Salvatore Bocchetti per l’ultima gara del girone d’andata. I rossazzurri in caso di vittoria aggancerebbero il Benevento già campione d’inverno a quota 41 punti, ma occhio ai bergamaschi che sono una mina vagante del girone C di Serie C. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Atalanta U23 2-0: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

90+5′ – FINALE AL MASSIMINO: 2-0 PER IL CATANIA SULL’ATALANTA U23

90′- Concessi cinque minuti di recupero

74′ – Nell’Atalanta U23 fuori Guerini e Cissé per Orbic e Fiogbe

73′ – Ammonito Quaini nel Catania

71′ – RADDOPPIO DEL CATANIA: DOPPIETTA DI KALEB JIMENEZ CHE RACCOGLIE IL PALLONE DOPO IL PALO DI ROLFINI. 2-0 PER I ROSSAZZURRI

66′ – PALO DEL CATANIA: Rolfini in progressione serve Casasola che prende un palo clamoroso

65′ – Super Dini su Simonetto che salva tutto evitando la rete del pari. Subito dopo colpo di testa di Comi su angolo e pallone di poco a lato

63′ – Nel Catania fuori Lunetta e Forte per Rolfini e Caturano

62′ – Catania vicino al gol con Lunetta in girata, palla alta sopra la traversa

57′ – Tiro cross di Casasola velenoso e salva tutto Vismara

56′ – Nell’Atalanta U23 fuori Cortinovis e Ghislandi per Cassa e Simonetto

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO AL MASSIMINO

Catania-Atalanta U23 1-0: fine primo tempo, la decide Jimenez

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO A CATANIA: ROSSAZZURRI AVANTI SULL’ATALANTA U23 1-0!

45+1′ – Grandissima parata di Dini su Cortinovis che prova un tiro a giro e salva il Catania

45′ – Concessi due minuti di recupero

43′ – Super parata di Vismara su Lunetta che nega il 2-0 al Catania

37′ – Altra conclusione di Panada dal limite dell’area dalla destra, tiro di poco alto sopra la traversa

36′ – Occasione Atalanta con Panada da fuori, devia Di Tacchio in angolo

33′ – CATANIA IN VANTAGGIO: 1-0 SEGNA JIMENEZ SU RIGORE! AVANTI I ROSSAZZURRI

31′ – CALCIO DI RIGORE PER IL CATANIA: atterrato Lunetta in area da Guerini

30′ – Ammonito Lunetta nel Catania, era tra i diffidati e salterà Foggia-Catania

22′ – Ammonito Bocchetti dalla panchina nell’Atalanta U23

15′ – Nessun penalty per gli ospiti

14′ – FVS in corso per un possibile rigore per l’Atalanta U23

8′ – Tentativo dell’Atalanta U23 con Levak dal limite, respinge bene Dini

7′ – Occasione Catania con Lunetta che prova a calciare in area piccola ma viene murata dalla difesa bergamasca

4′ – Parte forte il Catania con Casasola che liscia il pallone per poco su cross di Celli

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-ATALANTA U23

14.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Atalanta U23

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Atalanta U23 2-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Lunetta (dal 63′ Rolfini); Forte (dal 63′ Caturano). A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo, Corbari, Forti, Stoppa, Quiroz, D’Ausilio. Allenatore: Domenico Toscano

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini (dal 74′ Orbic), Comi, Berto; Steffanoni, Levak, Panada, Ghislandi (dal 56′ Simonetto); Cortinovis (dal 56′ Cassa), Vavassori; Cissé (dal 74′ Fiogbe). A disposizione: Sassi, Torriani, Plaia, Bergonzi, Manzoni, Riccio, Bonamoni, Idele. Allenatore: Salvatore Bocchetti

ARBITRO: Il sig. Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata

ASSISTENTI: La sig. Stefania Genoveffa Signorelli della sezione di Paola e il sig. Davide Gigliotti della sezione di Lamezia Terme

QUARTO UOMO: Il sig. Alfredo Iannello della sezione di Messina

FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina

AMMONITI: 22′ Bocchetti (ATA), 30′ Lunetta (CAT), 73′ Quaini (CAT)

ESPULSI:

RETI: 33′ rig. e 71′ Jimenez (CAT)

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la diciannovesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 253 di Sky Calcio.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Catania-Atalanta U23 sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.