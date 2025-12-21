Premio Nazionale Aquila D’Argento: XXV Edizione Misterbianco

- Pubblicità -

Carmen Arena, absit iniuria verbis, Presidente dell’Accademia d’Arte Etrusca, ancora una volta si conferma promotrice di manifestazioni di altissimo livello, per promuovere e premiare quanti hanno deciso di dedicare la propria vita alle professioni nelle quali hanno raggiunto livelli di eccellenza, dedicando il Premio 2025 alrispetto dei diritti umani e alla pace.

Sabato 20 dicembre, presso il Teatro Comunale dello storico Palazzo del Senato di Misterbianco, si è svolta la prestigiosa cerimonia del conferimento delle pregiate statuette in pietra lavica e argento, in un’atmosfera che ha assunto la veste di strumento di identità e coesione contribuendo all’arricchimento personale di tutti i presenti in un teatro comunale gremito, dove cultura e professionalità hanno fatto da ponte tra le diverse generazioni.

Le Aquile, che premiamo il patrimonio immateriale del nostro territorio, sono state conferite alle eccellenze nell’ambito della magistratura, della Chiesa delle forze dell’ordine, dell’ingeneria, della criminologia, della medicina, del giornalismo, della musica, dell’avvocatura, dell’imprenditoria e del volontariato.

Il taglio del nastro della cerimonia è stato affidato al Sindaco Marco Corsaro, orgoglioso di ospitare il Premio giunto alla sua XXV Edizione, grazie a Carmen Arena, artista ideatrice e fondatrice del premio, la quale ha espresso parole di ringraziamento verso Corsaro, per la concessione del patrocinio gratuito del Comune di Misterbianco e per l’ospitalità ricevuta nello storico Teatro Comunale del Palazzo del Senato.

Ai saluti del Sindaco sono seguiti quelli del Generale di Brigata Salvatore Altavilla, Comandante Provinciale di Catania e del già Prefetto di Catania Carmela Maria Librizzi.

L’evento è stato condotto da Maria Rita Barba Ass. Sociale dell’Ospedale San Marco e dalla docente Federica Parisi, i momenti culturali sono stati curati dal Prof angelo Battiato.

Forte emozione ha destato l’inizio della cerimonia attraverso la proiezione di un video musicale che mostrava il volo dell’Aquila reale, emblema del Premio, che rappresenta un simbolo potente, che racchiude significati profondi legati alla libertà, alla forza, alla visione e al coraggio e che riflette la capacità dell’uomo capace di elevarsi sopra le difficoltà della vita, di guardare lontano e di perseguire obiettivi ambiziosi. In sincronia al video, l’avv. Santina Caffo, socia onoraria dell’Accademia, ha declamato una vibrante poesia di Agostino Degas che ha toccato le corde del cuore dei presenti in sala.

Intensa anche l’esibizione del Coro parrocchiale “S. Cuore di Gesù dei Cappuccini” e del coro parrocchiale delle voci bianche “Cantiamo la gioia” accompagnati da Emanuele Incorvaia, Fabio Torrisi e Salvatore Testa, che hanno eseguito anche l’inno nazionale, a cui l’Accademia ha conferito delle medagliette ricordo.

I Premiati del Premio Internazionale Chimera D’Argento Edizione XXV 2025 sono stati:

Pastorale/ Chiesa: Don Salvatore Bucolo, Sacerdote Arcidiocesi di Catania; Sac. Giuseppe Stefano Rizzo, Arcidiocesi di Catania.

Magistratura: Dott.ssa Marisa Scavo, già Procuratore aggiunto della Repubblica Tribunale di Catania; Dott.ssa Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina; Dott.ssa Jole Boscarino, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Catania; Dott. Andrea Ursino, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania.

Forze Armate e Forze dell’Ordine: Dott Salvatore Montemagno 1º Dirigente Polizia Di Stato, Questura di Catania Dirigente Divisione Anticrimine Questura di Catania; Ten Colonnello Ottavio Chiarenza Comando Provinciale Carabinieri Catania.

Ingegneria; Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Prov. Catania.

Criminologia: Prof. Cav. Andrea Torcivia – Giurista, Criminologo e Sociologo.

Giornalismo: Dott. Antonio Rapisarda Direttore del “Secolo d’Italia”; Dott. Mario Barresi, Vicedirettore de “La Sicilia”.

Medicina: Dott.ssa Anna Rita Mattaliano, Direttore Medico P.O. San Marco Catania; Prof. Alberto Bianchi, Prof. Oulinario di Chirurgia Maxillo Facciale presso UNICT Direttore UOC di Chirurgia Maxillo Facciale Ospedale S. Marco Catania; Prof. Cristoforo Pomara, Prof. Ordinario di Medicina Legale presso Univ. Catania e Direttore U.O.C. di Medicina Legale AOU “Policlinico San Marco; Dott. Maria Pia Onesta, Direttore Unità Spinale U.S.U. Osp. Cannizzaro СТ.

Commercial Manager: Dott. Claudio La Rosa – MSC Sicilia Mediterranean Shipping Company.

Avvocatura: Avv. Maria Francesca Cardillo – Civilista e Tributarista.

Musica: Mª Carmen Failla – Direttore d’Orchestra; M° Antonino Spina – Pianista e Concertista.

Imprenditoria: Dott. Gaetano Cardiel, Cardiel farmaceutica, Presidente C.d.A. Sofad S.r.l.; Carmelo Pappalardo & Fratelli, Soc. Coop. Laboratorio Pasticceria Misterbianco; Dott. Giovanni Palmeri, Palmeri Gomme; Agatino Bruno, Imprenditore “Ristorante degli Amici”.

Volontariato: Agostino Marando, Sergente Maggiore del Corpo Militare volontario C.R.I.

Danza Ginnica: “Passo a Due” di Francesca De Raffaele.

Riconoscimento Speciale: Prof. Dott. Giuseppe Giocaliero – PhD, Criminologo, Giurista, Sociologo Forense.

Per la buona riuscita della cerimonia, che ha visto la partecipazione di illustri ospiti, Carmen Arena ha ringraziato l’Associazione di Volontariato Le Aquile, La Tenenza Carabinieri di Misterbianco e la Polizia Locale di Misterbianco.