Corsi di lingue e informatica per studenti e studentesse Unict ‘fuorisede’

Gli organi di governo dell’Ateneo hanno approvato una misura integrativa degli interventi per il diritto allo studio. Il rettore Enrico Foti: «Accompagniamo i nostri iscritti nei loro percorsi di crescita, superando barriere economiche e disagi infrastrutturali»

Trecento studenti e studentesse fuorisede meritevoli, sulla base del numero di esami sostenuti e della media ponderata dei voti, e in particolari condizioni economiche potranno frequentare un percorso ICDL base e sostenere gli esami per la certificazione informatica ECDL. Altri 300 potranno essere selezionati per frequentare un corso di lingua straniera di 40 ore.

Si tratta di due iniziative a sostegno degli iscritti provenienti da altre province, promosse dagli organi di governo dell’Università di Catania con il coinvolgimento dell’Area Didattica, dei Servizi Informativi e del Centro Linguistico di Ateneo. Gli interventi sono stati finanziati attraverso l’utilizzo di somme residue del Fondo di finanziamento ordinario, per un importo complessivo di circa 224 mila euro, e si affiancano alle misure ordinarie per il diritto allo studio, ampliandone la portata a beneficio di coloro che si trovano in specifiche condizioni reddituali.

«L’iniziativa accolta e condivisa da Senato accademico e Consiglio di amministrazione – afferma il rettore Enrico Foti – è la manifestazione tangibile di un ateneo che non intende limitarsi a fornire nozioni, ma che, con un utilizzo oculato delle risorse, desidera accompagnare lo studente-persona nel suo percorso di crescita. Investire una cifra significativa per garantire certificazioni informatiche e linguistiche ai nostri fuorisede più meritevoli, spesso penalizzati dalle condizioni infrastrutturali e dalle distanze dalle sedi universitarie, significa superare le barriere economiche e potenziare le competenze trasversali necessarie nel mercato globale. Valorizziamo il merito e l’inclusione, trasformando l’efficienza gestionale in opportunità reali per il futuro dei nostri giovani e del territorio».