“Maletto: racconti di un paese, tra memoria e cuore”.  Presentazione del libro di Maria Ausilia Elisabetta Parrinello

Sabato, 27 dicembre, alle ore 16,30, nell’Aula consiliare di Maletto, sarà presentato il libro “Maletto: racconti di un paese, tra memoria e cuore. Storie vere, ricordi e sapori degli anni ’70, ’80 e ’90”, Cartago Edizioni, di Maria Ausilia Elisabetta Parrinello.

All’incontro interverranno l’arch. Giuseppe Capizzi, sindaco del Comune di Maletto, il dott. Michele Giorgio Luca, il dott. Giuseppe Giglio, Margherita Guglielmino e Giuseppe Pennisi, rispettivamente responsabile editoriale e amministratore della Carthago Edizioni. Sarà presente l’Autrice. Nel corso della presentazione daranno voce ad alcuni brani del libro i lettori Amanda Vitale, Salvatore Tirendi, Rita Sanfilippo e Concetta Imbrogiano. La serata sarà allietata dagli interventi musicali di Marisol Fichera, Carmen Bisicchia, dagli zampognari sig. Salvatore Russo e dal giovane Vincenzo Caggegi.

Un appuntamento che si propone come momento di condivisione e memoria collettiva, attraverso racconti autentici che restituiscono l’identità, i ricordi e i sapori di un paese e di un’epoca.