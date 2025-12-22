Palermo, spettacolo interattivo per bambini al teatro Fontarò con Fa-volando un appuntamento alla scoperta de ”Il Natale di Scrooge”

- Pubblicità -

Fa-volando sarà una fiaba interattiva che coinvolgerà i bambini che parteciperanno all’evento in programma al teatro Fontarò di Largo Lituania 10, a Palermo, sabato 27 e domenica 28 dicembre con tre turni pomeridiani di 50 minuti l’uno. Da un’idea di Alberto Cordaro, l’evento, è a cura del teatro Fontarò in collaborazione con l’Associazione Culturale LABE Laboratorio espressivo di Palermo. A coinvolgere i piccoli partecipanti saranno gli attori: Piero Cordaro (Scrooge), Luciano Sabatino (Fantasma), Claudio Marciano (Bob Cratchit), Pia Campione (Lucinda) e Ilario Lo Iacono (Tellino); per la regia di Alberto Cordaro.

Turni e orari:

16.30 – primo turno

18.00 – secondo turno

19.30 – terzo turno.

Un progetto di animazione culturale teatrale, di drammatizzazione e recupero dell’oralità primaria rivolto appunto ai bambini, attraverso il riadattamento del celebre racconto Il canto di Natale di C. Dickens.

Uno spettacolo per bambini, attraverso il quale, i piccoli partecipanti rivivranno la magica avventura di una storia natalizia, e potranno interagire con i personaggi che li accompagneranno durante tutte le varie fasi della storia; gli attori interagiranno con loro sia dal palco che dalla platea, il tutto attraverso una fruizione attiva e interattiva dello spazio scenico.

L’evento è rivolto a bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. Possono essere coinvolte anche scolaresche o gruppi. E ogni bambino, nel percorso, sarà accompagnato da un genitore. Ogni singolo gruppo avrà un minimo di 15 e max 20 partecipanti.

Biglietti: 15 euro, bambino e genitore. Dai 7 anni in su, i piccoli partecipanti, possono entrare da soli con un ticket di 12 euro. Previsti inoltre pacchetti ticket particolari per gruppi e scolaresche. Per conoscere i costi nel dettaglio per ogni tipologia di ingresso, è possibile contattare i riferimenti che seguono.