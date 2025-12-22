Risorse ai Municipi di Catania: i presidenti chiedono un confronto costruttivo per un effettivo decentramento

- Pubblicità -

I Presidenti dei sei Municipi del Comune di Catania intervengono congiuntamente in merito all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, con l’obiettivo di contribuire a una gestione sussidiaria delle risorse territoriali.

Pur esprimendo vivo apprezzamento per la volontà politica dell’Amministrazione di incrementare i fondi destinati ai territori, i Presidenti ritengono necessario approfondire le modalità operative e procedurali relative alla gestione dello stanziamento di 60.000 euro (10.000 euro per ciascun Municipio).

- Pubblicità -

In riferimento all’osservazione n. 115, presentata dai consiglieri Zarbo, Miraglia e Capuana, emerge la necessità di una risposta amministrativa più incisiva in termini di autonomia gestionale. A seguito dei recenti confronti, è stato rilevato che l’attuale previsione di inserire tali fondi in un capitolo economale centralizzato presso la Direzione Decentramento, declasserebbe ancora una volta il potere di azione dei Municipi.

“L’obiettivo comune” – dichiarano i sei Presidenti – “è quello di evolvere pienamente verso il ruolo di organi esecutivi, come previsto dalla normativa vigente. Affinché il decentramento sia realmente efficace, è fondamentale che i Municipi possano deliberare in autonomia sull’impiego delle risorse, evitando passaggi burocratici centralizzati che rischierebbero di rallentare le risposte alle istanze dei cittadini.”

Al fine di dare piena attuazione all’Articolo 1.4 del Regolamento sul Decentramento Urbano, i Presidenti sottopongono all’Amministrazione le seguenti proposte di miglioramento:

Istituzione di capitoli di spesa dedicati: Trasformare i fondi da economali in capitoli specifici per ciascun Municipio (es. “Promozione del territorio e manifestazioni di quartiere”), consentendo una gestione diretta e programmata.

Rafforzamento dell’autonomia decisionale: Implementare procedure che permettano ai Municipi di agire tramite delibere autonome, garantendo trasparenza e responsabilità diretta sul territorio.

“Ringraziamo l’Amministrazione per l’apertura dimostrata sul piano economico. Tuttavia, riteniamo che il percorso verso un decentramento integrale richieda un ulteriore sforzo organizzativo. Il nostro desiderio non è solo quello di segnalare i problemi, ma di essere partner attivi e responsabili nella gestione della cosa pubblica, pronti a rispondere con efficacia alle esigenze quotidiane dei nostri quartieri, così da essere giudicati per il nostro operato.

