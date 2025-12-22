“Un rombo e un respiro”: i moto club a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica

- Pubblicità -



“ll meteo ha provato a fermarci, ma la solidarietà ha un motore che non teme le intemperie”.

È quanto hanno dichiarato i rappresentanti del Moto Club Polizia di Stato e del Moto Club Vigili del Fuoco che anche quest’anno sono scesi in campo a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC).

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse di ieri abniano impedito di completare il giro previsto da versante a versante dell’Etna, lo spirito dell’evento è rimasto intatto.

I partecipanti si sono ritrovati ad Acireale (CT) per il momento più importante: il ritiro dei prodotti solidali e il sostegno concreto alla Fondazione, delegazione di Catania/Mascalucia.

Il momento più intenso della giornata è stato l’incontro con Michela Puglisi, responsabile della Delegazione FFC di Mascalucia. Michela ha condiviso un discorso toccante e profondamente personale, portando la sua testimonianza diretta sulla gravità di questa malattia.

Le sue parole hanno mostrato quanto sia dura la sfida, ma anche quanto siano vitali i progressi raggiunti grazie alla ricerca scientifica. “Ci ha ricordato che ogni nostro piccolo gesto è un pezzo fondamentale di un puzzle più grande: la cura”, hanno ancora detto ringraziando tutti i soci che, nonostante il cielo grigio, hanno voluto essere presenti. “Grazie alla FFC e a Michela Puglisi per la forza e la dedizione che mettono in questa battaglia ogni giorno: .la ricerca non si ferma, e noi neppure”.

- Pubblicità -