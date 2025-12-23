A Sant’Alfio la 1ª Edizione del Presepe Vivente dell’Etna

- Pubblicità -

L’Arcipretura Parrocchiale “SS. Alfio, Cirino e Filadelfo” di Sant’Alfio, la Parrocchia “Maria Ss. Assunta” di Puntalazzo di Mascali, in collaborazione con il Comune di Sant’Alfio, la Pro Loco di Sant’Alfio e Puntalazzo e con il patrocinio dell’UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, presentano la 1ª Edizione del Presepe Vivente dell’Etna, dal titolo evocativo “In propria venit”.



L’evento si terrà il 27-28 Dicembre 2025 e il 4-6 Gennaio 2026, dalle ore 11:00 alle 18:00, a Sant’Alfio, presso il Mercatino Regina Giovanna, in via Fossapoliti Taverna n.9, a pochi passi dal Castagno dei Cento Cavalli.



Un’opportunità unica per rivivere la tradizione della Natività, in un contesto emozionante che fonde fede, storia e identità comunitaria. Il Presepe Vivente offrirà una profonda esperienza di spiritualità, immergendo i visitatori in uno scenario naturale straordinario.Durante le giornate dell’evento, sarà possibile degustare una selezione di prodotti tipici e specialità locali, in un contesto che valorizza le tradizioni, la cultura e la spiritualità del territorio etneo. Inoltre, sarà possibile visitare il famoso Castagno dei Cento Cavalli, accompagnati dalla Pro Loco di Sant’Alfio, e partecipare ad attività ricreative, tra cui il giro sui pony, nell’area circostante.

L’ingresso è gratuito.

Un modo per vivere la magia del Natale in un angolo dell’Etna che racconta la sua storia, riscaldando il cuore tra luci, sapori e tradizioni. Passeggiando tra le antiche botteghe del presepe vivente, si potrà godere di un viaggio immerso nella meravigliosa natura dell’Etna.

