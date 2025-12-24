Accordo Filt CGIL con l’azienda di autotrasporti Di Martino: nuove tutele e migliori condizioni per gli autisti

- Pubblicità -

La Filt CGIL di Catania comunica la sottoscrizione di un importante accordo sindacale con la storica azienda di autotrasporti F.lli Di Martino S.p.A., realtà di primo piano del settore logistico nazionale.

L’intesa riguarda il personale viaggiante dell’azienda, che conta 70 autisti operativi nel territorio catanese e circa 110 autisti complessivamente su scala nazionale. “Si tratta di un risultato concreto che rafforza le tutele, migliora le condizioni di lavoro e valorizza la professionalità dei dipendenti”, commentano il segretario generale della Filt Cgil di Catania, Edoardo Pagliaro, e il responsabile del settore autotrasporti dello stesso sindacato, Giuseppe Campisi.

L’accordo introduce un contratto di secondo livello che disciplina la forfettizzazione dello straordinario e prevede, tra i principali punti qualificanti, la riduzione dell’orario settimanale di lavoro, il riconoscimento strutturato delle ore di straordinario, incrementi economici sulle trasferte, indennità specifiche legate alle mansioni svolte e un pacchetto di welfare a copertura del periodo di vacanza contrattuale. Un insieme di misure che produce effetti reali e misurabili sia sul piano salariale sia su quello della qualità della vita lavorativa.