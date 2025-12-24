Auguri di Natale e bilancio attività CISAL Catania 2025: una serata di comunità, riflessione e impegno

- Pubblicità -

CATANIA – Una tradizionale serata di auguri di Natale è stata per CISAL Catania un importante momento di incontro, condivisione e bilancio dell’intensa attività sindacale svolta nel 2025, oltre che occasione per rinnovare lo spirito di comunità e definire le prospettive in vista del 2026.

Nella suggestiva cornice del Seminario Arcivescovile dei Chierici di Catania, la Segreteria Provinciale ha accolto quadri dirigenti, iscritti e famiglie in un clima di festa, serenità e partecipazione. Un appuntamento sentito e molto partecipato che ha permesso non solo di vivere insieme un momento di spiritualità, ma anche di ripercorrere, seppur sinteticamente, il percorso compiuto dalla Confederazione Etnea nel corso dell’anno.

La serata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa, seguita dal prestigioso Concerto di Natale eseguito dal Quartetto Concentus, composto da professori d’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e guidato dal primo violino dell’Ente lirico etneo, prof. Aldo Ferrente. Un momento musicale di grande eleganza e suggestione che ha arricchito ulteriormente l’evento.

«È stata una serata bellissima, dedicata alla nostra comunità – ha commentato il segretario provinciale Giovanni Lo Schiavo – un’occasione per ritrovarci con gioia e serenità, ma anche per riflettere sul lavoro svolto, sulle battaglie condotte, sul sostegno garantito ai lavoratori, alle famiglie e ai più fragili. È stato anche il momento per ribadire la forza di una Segreteria rinnovata e rappresentativa, frutto del Congresso Straordinario di ottobre, e per definire le linee guida del percorso che ci attende nel nuovo anno».

La parte conclusiva dell’incontro è stata dedicata allo scambio di auguri e a un momento conviviale, che ha rafforzato il senso di appartenenza e di vicinanza tra gli iscritti e la struttura sindacale.

«Con questa iniziativa, la nostra Confederazione – conclude Lo Schiavo – conferma ancora una volta la costante attenzione alla persona, ai valori di solidarietà, partecipazione e tutela del lavoro, che restano al centro della nostra azione. Un impegno che proseguirà con determinazione anche nel 2026, con nuove sfide e obiettivi al servizio dei cittadini e della comunità, anteponendo alla nostra azione sindacale la salvaguardia dell’integrazione e della solidarietà».