Musica e solidarietà con lo spettacolo pro LCIF al Teatro Nelson Mandela dí Misterbianco

Serata di musica e solidarietà – lunedì 22 dicembre – al Teatro Nelson Mandela di Misterbianco con lo spettacolo “Tributo a Frank Sinatra. Fly Me to the Moon”, promosso a sostegno della Lions Clubs International Foundation (LCIF), impegnata a livello internazionale in interventi umanitari a favore delle persone e delle comunità più fragili.

La serata – organizzata dal Distretto Lions 108Yb Sicilia, oltre 4000 soci, con il Distretto Leo – ha rappresentato un momento di significativa partecipazione e condivisione, unendo cultura, impegno civile e sociale, in un contesto di alto valore artistico.

Protagonista della serata è stato il baritono Matteo Siculo, artista di riconosciuto talento e Presidente del Distretto Leo Sicilia, che ha offerto al pubblico un raffinato omaggio all’intramontabile repertorio di Frank Sinatra con suggestive incursioni jazz. Ad accompagnarlo la maestria della Aetna Orkestra, brillantemente diretta dal Maestro Salvo Famiani.

Il Primo Vicegovernatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Walter Buscema ha portato i saluti del Governatore Diego Taviano, esprimendo apprezzamento per la riuscita dell’iniziativa solidale. Il coordinatore LCIF per il distretto siciliano Giuseppe D’Antone ha ringraziato per la generosità del pubblico, il sostegno degli sponsor e dell’Associazione di protezione civile Le Aquile di Misterbianco. Presenti la moglie del Governatore Nuccia Ricciardi, il Secondo Vice Governatore Antonio Bellia, il Past Governatore Maurizio Gibilaro, il segretario e il cerimoniere distrettuali Yuri Paratore e Walter Mavica, numerosi Lions provenienti da tutta la Sicilia.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, e all’assessore Marina Virgillito, assenti per concomitanti impegni istituzionali, per la disponibilità ad ospitare l’evento di rilevante valore culturale e solidale per la comunità.

L’iniziativa ha richiamato l’attenzione sull’impatto della Lions Clubs International Foundation, che con le donazioni concretizza il servizio e le opere umanitarie degli oltre 1,4 milioni di soci di Lions Clubs International nel mondo per emergenze e disastri naturali, ambiente, giovani, salute, vista, lotta a fame e povertà, cancro pediatrico e diabete.

Un piccolo fuori programma, la caduta di uno spettatore all’uscita prontamente soccorso dai volontari e dai numerosi medici Lions presenti in sala, si è subito risolto lasciando spazio al brindisi finale con dolci e bollicine offerti dagli sponsor.