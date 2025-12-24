Violenza su un minore a Taormina, in CNDDU: “La scuola sia presidio fondamentale di tutela dei diritti umani”

- Pubblicità -

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo sgomento e una ferma condanna per i fatti di eccezionale gravità emersi dalla notizia di stampa recentemente pubblicata relativa all’arresto, avvenuto a Taormina, di un infermiere accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzo di quattordici anni con disabilità. Un episodio di tale portata, emerso nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Messina, non può essere archiviato come un fatto isolato, poiché interroga in modo drammatico il sistema di tutela dei minori e la capacità delle istituzioni di riconoscere e prevenire situazioni di abuso, soprattutto quando colpiscono persone in condizioni di particolare vulnerabilità. La violazione dei diritti umani, in questo caso, si manifesta nella sua forma più crudele: l’abuso della fiducia e del potere esercitato da chi avrebbe dovuto garantire cura, protezione e sicurezza.

In questo contesto assume un rilievo centrale e altamente significativo il ruolo svolto dalla scuola del ragazzo, che con senso di responsabilità e attenzione educativa ha segnalato tempestivamente i fatti, contribuendo in maniera determinante all’avvio delle indagini. La scuola si conferma ancora una volta come uno dei principali presìdi di legalità e di tutela sociale, un luogo in cui il disagio può emergere e trovare ascolto anche quando si manifesta in forme silenziose e difficili da decifrare. Non si tratta soltanto di un’istituzione deputata alla trasmissione dei saperi, ma di una comunità educativa viva, nella quale si costruiscono relazioni di fiducia, si osservano comportamenti, si intercettano segnali di sofferenza che spesso restano invisibili in altri contesti.

Per molti studenti, e in particolare per quelli con disabilità, la scuola rappresenta uno spazio fondamentale di riconoscimento, inclusione e protezione, capace di rompere l’isolamento e di offrire punti di riferimento stabili e affidabili. Il personale scolastico, quotidianamente a contatto con gli alunni, svolge una funzione insostituibile di osservazione e prevenzione, che richiede competenza, sensibilità e una formazione continua. Riconoscere un cambiamento improvviso nel comportamento di un ragazzo, cogliere un disagio non espresso a parole, dare valore alla voce di un minore e attivare i canali istituzionali appropriati sono atti di alta responsabilità civile che rendono la scuola un autentico argine contro l’indifferenza.

Come docenti della disciplina dei Diritti Umani, riteniamo indispensabile rafforzare ulteriormente il ruolo educativo della scuola anche sul piano della prevenzione degli abusi, promuovendo percorsi strutturati di educazione al rispetto, alla legalità, alla consapevolezza del corpo e dei propri diritti. È necessario investire in una formazione sistematica su abuso, disabilità, consenso e protezione dei minori, rivolta non solo al personale scolastico, ma anche a tutte le figure che operano nei contesti educativi, sanitari e assistenziali. Solo attraverso una rete territoriale solida e collaborativa tra scuola, famiglia, servizi e istituzioni è possibile prevenire efficacemente la violenza e garantire una reale tutela dei soggetti più fragili.

Esprimiamo piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine affinché sia fatta piena luce sui fatti accertati e sia assicurata giustizia. Alla vittima e alla sua famiglia va la nostra più sincera vicinanza umana ed educativa. Difendere i diritti dei più deboli significa affermare il valore universale della dignità umana e il dovere collettivo di una società che non può e non deve mai voltarsi dall’altra parte.