Natale a Catania, dal 25 al 29 dicembre nuove iniziative ed eventi speciali con videomapping su Palazzo degli Elefanti

Il cartellone del “Natale a Catania” promosso dall’Amministrazione Trantino si arricchisce, dal 25 al 29 dicembre, di nuove iniziative ed eventi speciali, a partire dal videomapping su Palazzo degli Elefanti dal titolo “Pietra Canta. La leggenda di Eliodoro e il Liotru”. Da giovedì a domenica il Palazzo di città, tornato all’antico splendore dopo i lavori di restauro, farà da straordinario “schermo” a racconti di luce, proiezioni tematiche previste ogni trenta minuti dalle ore 17.30 a mezzanotte, accompagnate dalla voce narrante di Ruggero Sardo.

Tutta la città continuerà ad essere animata da appuntamenti tra arte, musica, teatro, tradizione, luminarie e mercatini, con un articolato programma.

Questo il calendario nel dettaglio

Giovedì 25 dicembre

La Chiesa della Mercede alle ore 19.30 ospita il concerto The Gospel Pearls, a cura dell’associazione Dal Vivo

Da giovedì 25 a domenica 28 dicembre in piazza Duomo, dalle ore 17.30 a mezzanotte, videomapping su Palazzo degli Elefanti, a cura di agenzia Sullaluna in collaborazione con One Stepping,

Venerdì 26 dicembre

La Chiesa Santa Maria di Gesù alle 20.30 risuona delle sonorità dei Christmas Concerts by Candlelight, a cura di Vibra spettacoli

Sabato 27 dicembre

Corso Italia, alle ore 18, propone “Andromeda, tra le stelle – Il cielo d’inverno nel mese di Natale”, a cura dell’associazione asd Sicula Butoh.

Palazzo della Cultura, alle ore 18.30, propone la rassegna musica e monumento “Il Natale da Bach al salotto dei Florio”, Modesto Picci pianoforte, evento a cura dell’associazione Alessandro Scarlatti.

La Chiesa Santa Chiara , in viale Moncada, alle 19 fa da cornice al Gruppo musicale “Meraki” per Note di Luce – Viaggio Musicale tra Sudamerica e Sicilia, a cura dell’associazione Dito aps.

La Chiesa SS. Crocifisso dei Miracoli, in via Umberto, alle ore 19.30 propone “I Bambini nei racconti di Sciascia, Cechov, Andersen, Dostoevskij”, a cura del Centro Teatrale Siciliano.

La Badia S. Agata, alle 20, risuona delle note di “Christmas Jazz Light”, Nello Toscano Trio, a cura dell’associazione culturale Algos.

La Chiesa Sant’Agata la Vetere, alle 20, presenta “Trio for Peace”, a cura dell’associazione Mercati Generali.

Nella Chiesa Santa Maria di Gesù, alle ore 20.30, va di scena “Karima – Xmas”, a cura dell’associazione La Bottega delle Arti.

Domenica 28 dicembre

Piazza Santa Marta, alle ore 18,30, con strade, piazze e monumenti del quartiere Antico Corso diventa palcoscenico per la performance finale del laboratorio “Storie in Cantiere”, racconto teatrale delle trasformazioni del quartiere, progetto” Relazioni in Corso. Sperimentare per trasformare” nell’ambito di Palcoscenico Catania, a cura di Officine Culturali società cooperativa sociale.

La Chiesa San Nicolò La Rena, alle ore 19, ospita la rassegna musica e monumento con “Il Natale da Bach al salotto dei Florio”, Bach Concert “Orchestra Sinfonica Italiana”,

solisti : Vincenzo Balzani, Andrea Bacchetti, Gianluca Badon, Ludovica Franco, Giuseppe Grippi, Gianfranco Pappalardo, Modesto Picci, Giulio Potenza pianoforti, a cura dell’associazione Alessandro Scarlatti.

Lunedì 29 dicembre

La Badia di Sant’Agata alle 18 ospita Canti del Natale – Viaggio nella sacralità del mondo , a cura dell’associazione Kilim Music Factory.

La Chiesa S. Agata la Vetere, alle ore 19, propone Ensemble Etna Contemporanea e Haruna Nagai, a cura dell’associazione musicale etnea ets.

Nella Chiesa della Mercede, alle ore 19, M. Gospel Accademy, a cura di Marcello Cannizzo Agency.

La Chiesa Santa Maria di Gesù, alle ore 19.30, offre il palcoscenico al concerto gospel di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group, evento a cura di Società Dal Vivo.

Il programma completo con eventuali aggiornamenti e modifiche è disponibile sul sito web del comune www.comune.catania.it