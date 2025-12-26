Acireale, approvati in Giunta il DUP e il Bilancio di previsione 2026-2028

- Pubblicità -

La Giunta comunale di Acireale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028. Due atti fondamentali che definiscono il quadro strategico e finanziario dell’Ente per i prossimi anni e che saranno ora trasmessi al Consiglio comunale per il successivo esame e l’approvazione definitiva.

Il DUP rappresenta lo strumento centrale della programmazione dell’azione amministrativa, individuando obiettivi, priorità e risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Il documento si articola in una Sezione Strategica, riferita all’intero mandato amministrativo, e in una Sezione Operativa, che declina le politiche dell’Ente su base annuale e pluriennale.

Tra i principali indirizzi del DUP 2026-2028 emergono:

la programmazione degli investimenti e delle opere pubbliche, con interventi mirati alla messa in sicurezza del territorio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione di scuole e impianti sportivi;

l’attuazione dei progetti finanziati con risorse PNRR ed ex PNRR, che riguardano, tra l’altro, la digitalizzazione dei servizi comunali, la realizzazione di mense scolastiche e asili nido, la rigenerazione di aree urbane degradate e il potenziamento delle infrastrutture sociali;

il rafforzamento delle politiche sociali, con interventi dedicati all’inclusione, al sostegno delle famiglie, agli anziani non autosufficienti, alle persone con disabilità e ai minori;

il percorso di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso l’adozione di piattaforme nazionali, il miglioramento dei servizi online e la semplificazione dei procedimenti;

la valorizzazione del patrimonio comunale e il mantenimento della sostenibilità finanziaria, in coerenza con il nuovo quadro delle regole europee e nazionali.

Il Bilancio di previsione 2026-2028, coerente con il DUP, garantisce la copertura finanziaria delle azioni programmate, la continuità dei servizi essenziali e una gestione improntata alla responsabilità, alla trasparenza e alla programmazione di medio-lungo periodo.

«Il DUP e il Bilancio approvati in Giunta rappresentano una visione chiara e strutturata dello sviluppo della città per i prossimi anni, – ha dichiarato il sindaco Roberto Barbagallo-. Ringraziamo tutti i dirigenti dei settori e in particolare l’Area finanziaria per l’impegno, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati. Programmazione, investimenti e attenzione ai servizi sono gli assi portanti di un’azione amministrativa che guarda al futuro con concretezza e senso di responsabilità».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al ramo, Enzo Di Mauro:

«Il risultato raggiunto, -ha sottolineato-, è frutto di un lavoro corale e complesso. Il DUP e il Bilancio di previsione costituiscono una base solida per garantire stabilità finanziaria, continuità dei servizi e capacità di investimento, mettendo l’Ente nelle condizioni di affrontare con serietà le sfide dei prossimi anni».