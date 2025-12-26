Musica. Il grande Bach tra Catania e Giarre, il 28 e il 29 dicembre doppio appuntamento con ‘I Concerti per Tastiera’

- Pubblicità -

Prosegue la rassegna ‘Giarre Città Educativa’, il progetto culturale promosso dal Comune di Giarre e dall’Istituto Culturale Musicale Italiano ‘A. Scarlatti’, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana, con il sostegno della Città Metropolitana di Catania nell’ambito della rete delle Città Educative Europee, che mette al centro la formazione, la musica e la cittadinanza attiva come strumenti di crescita civile e collettiva. Dopo l’apertura dedicata all’Anno Belliniano, il secondo appuntamento della rassegna si configura come un momento di particolare rilievo, inserendosi in un più ampio percorso culturale che attraversa il territorio e dialoga con alcune delle sue sedi monumentali più significative.

‘I Concerti per Tastiera di J.S. Bach’ rappresentano infatti un evento di raccordo tra due importanti rassegne musicali: domenica 28 dicembre, alle ore 19.00, il concerto chiuderà la V edizione del Festival ‘Musica e Monumento’, nella suggestiva cornice della Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena di Catania, mentre lunedì 29 dicembre, alle ore 19.00, sarà proposto alla Chiesa Madre di Giarre come secondo appuntamento ufficiale di Giarre Città Educativa. Protagonista del concerto sarà l’Orchestra Sinfonica Italiana, affiancata da un parterre di pianisti di assoluto rilievo nel panorama nazionale e internazionale: Vincenzo Balzani, Andrea Bacchetti, Gianfranco Pappalardo Fiumara, Giulio Potenza, Gianluca Badon, Giuseppe Grippi, Ludovica Franco e Modesto Picci. Un’esecuzione corale di grande respiro che offrirà al pubblico un’immersione nel genio bachiano, restituendo alcune delle pagine più alte del repertorio per tastiera nella loro profondità musicale e nel loro valore formativo.

Il Festival ‘Musica e Monumento’, promosso dall’Istituto Culturale Musicale Italiano “A. Scarlatti” con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Catania, è una rassegna ormai consolidata che nel mese di dicembre coniuga la grande tradizione musicale con alcuni dei più importanti luoghi monumentali della città, valorizzando il patrimonio storico-artistico attraverso il linguaggio universale della musica. La chiusura della quinta edizione è affidata a un programma di straordinaria rilevanza artistica e simbolica, dedicato a Johann Sebastian Bach, autore cardine della storia della musica occidentale. La scelta della Chiesa Madre di Giarre come sede dell’evento del 29 dicembre intende sottolineare il legame tra patrimonio spirituale, artistico e funzione educativa della cultura. “Questo concerto – sottolinea il direttore artistico Gianfranco Pappalardo Fiumara – rappresenta un punto di sintesi tra due rassegne che condividono la stessa visione: fare della musica uno strumento di conoscenza, di dialogo e di crescita civile. Bach è un autore che educa all’ascolto, alla disciplina interiore e al senso profondo della bellezza, valori che è fondamentale trasmettere soprattutto alle giovani generazioni”.

La rassegna Giarre Città Educativa proseguirà il 30 dicembre nella Sala del Municipio con il concerto “Da J.S. Bach a G. Gershwin” del maestro Vincenzo Balzani, continuerà il 10 e l’11 gennaio 2026 con le esibizioni dei vincitori del Concorso Musicale “Regina Margherita” e si concluderà il 14 gennaio con il recital “La voce del violoncello”, affidato al violoncellista Cristian Barraco. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito fino a esaurimento posti.