Al via il restauro dei portoni della Chiesa Madre di Mascali: 28 mila euro dalla Finanziaria regionale

- Pubblicità -

Un intervento atteso che restituisce dignità e bellezza al cuore spirituale della città. Prenderanno il via a breve i lavori di ristrutturazione dei quattro portoni d’ingresso della chiesa Madre di Mascali. Si tratta di un’operazione di restauro conservativo fondamentale per preservare il valore storico e artistico di uno dei simboli architettonici più importanti della comunità mascalese. L’intervento, che prevede una spesa complessiva di 28mila euro, è stato reso possibile grazie ai fondi derivanti dalla Finanziaria Regionale del 2024. I portoni della chiesa Madre guidata dal nuovo parroco Giovanni Marino, non sono semplici elementi di accesso, ma vere e proprie opere d’arte. Le ante lignee ospitano infatti preziosi altorilievi che narrano la vita e i miracoli di San Leonardo Abate, patrono della città. Il progetto di restauro non riguarderà solo i tre portoni esterni, ma includerà anche la bussola interna, con l’obiettivo di ripristinare l’originaria bellezza delle essenze lignee, consolidare le strutture per garantirne la sicurezza e la piena funzionalità, proteggere i rilievi dall’usura del tempo e degli agenti atmosferici. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Manutenzioni, Angelo Patti, che con il supporto, anche del vice sindaco Veronica Musumeci, ha seguito l’iter per l’ottenimento del finanziamento: “Si tratta di un traguardo importante per la nostra comunità. I portoni sono un elemento storico di immenso valore che meritava un restauro accurato. Sono orgoglioso di aver contribuito a questo risultato, reso possibile grazie al supporto della Regione Siciliana e all’impegno del deputato Ludovico Balsamo, che ha sostenuto con forza le nostre istanze.” L’iter per il restauro affonda le radici nelle sollecitazioni giunte nel 2022 dall’allora parroco Rosario Di Bella e dal governatore della Festa di San Leonardo di quell’anno, Francesco Mosca, a dimostrazione di una sinergia costante tra mondo ecclesiale e istituzioni. Il successo del progetto è frutto di un lavoro corale che ha visto impegnati diversi professionisti e uffici comunali arch. Alfio Di Mauro e ing.Marco Messina (progettazione); responsabile Ufficio Tecnico, ing. Michele Spina, direttore dei lavori, arch. Leonardo Di Bella.