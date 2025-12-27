Capodanno 2026 a Catania, svelato il cast completo sul palco dell’evento in Piazza Duomo

- Pubblicità -

È partito il conto alla rovescia per l’evento che porterà al countdown di benvenuto al 2026 tutti insieme a Catania per il Capodanno in Piazza Duomo promosso dal Comune di Catania.

La città si prepara ad accogliere il nuovo anno con una notte di grande spettacolo, musica ed emozioni. Mentre la macchina organizzativa è in piena attività, si annuncia ufficialmente il cast completo dell’atteso evento organizzato dall’amministrazione comunale con una produzione a cura dell’agenzia Puntoeacapo Srl di Nuccio La Ferlita.

Ad affiancare nella presentazione dell’evento Ruggero Sardo, popolare gentleman della conduzione siciliana, sarà Desirèe Ferlito, volto noto dell’informazione siciliana, giornalista, ancor woman di Tg Sicilia su Antenna Sicilia.

Le tante esibizioni in programma presentano una line-up di artisti ricca e trasversale: Delia, giovane voce catanese rivelazione da X Factor; l’intensità e il talento di Marina Rei; l’energia di Zapato, le sonorità siculo-mediterranee di Kaballà unite al folk contemporaneo de I Beddi, le atmosfere sonore e la grinta dei Color Indaco e, a chiudere la serata, infiammerà il palco Ghali, artista tra i protagonisti della scena urban italiana.

Ad accendere la piazza e far divertire il pubblico di cittadini e visitatori anche il DJ set firmato Radio Studio Centrale, con le selezioni di Alex Spagnuolo e Giovanni Nicastro, per festeggiare e ballare fino a notte fonda.

La serata in piazza Duomo, con inizio dello spettacolo dalle ore 20.30, potrà essere seguita tramite maxi schermo anche da piazza Università.