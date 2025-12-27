Da Palermo a New York: le immagini di Carmela Rizzuti in mostra all’Artifact Projects

- Pubblicità -

È attualmente in corso fino al 3 gennaio 2026 presso Artifact Projects a New York la proiezione fotografica di Carmela Rizzuti, artista italiana la cui ricerca visiva si muove in una dimensione sospesa tra immaginazione e percezione, memoria e materia.

La proiezione accompagna il visitatore in un’esperienza immersiva, in cui le immagini non si offrono come semplici fotografie ma come apparizioni luminose, transitorie, in continuo divenire. Le forme femminili, centrali nel lavoro dell’artista, emergono dalla luce per poi dissolversi, suggerendo più che descrivendo, e invitando a uno sguardo lento e contemplativo.

Il linguaggio visivo di Rizzuti nasce dalla fusione di due modalità di visione: uno sguardo interiore, immaginativo, e uno sguardo radicato nell’esperienza concreta e nella realtà materiale. La tensione tra queste due dimensioni genera immagini simboliche che evocano il dialogo costante tra spirito e materia, forma e sostanza, senza mai giungere a una sintesi definitiva.

La dimensione onirica è amplificata dal mezzo della proiezione, che accentua il carattere evanescente delle figure e la loro instabilità percettiva.

Echi lontani dell’Antico, drappeggi, frammenti corporei, posture, affiorano come memorie visive, per poi ritirarsi nuovamente nello spazio della luce e dell’ombra. Il colore e le variazioni tonali, usati con grande sensibilità, conferiscono alle immagini una qualità quasi tattile, pur nella loro natura immateriale.

Attraverso un processo che attinge all’inconscio, Rizzuti smantella le consuetudini percettive e invita il pubblico a un’esperienza di visione rinnovata, in cui la fotografia si trasforma in tempo, movimento e presenza.

Chi è Carmela Rizzuti

Carmela Rizzuti è un’artista poliedrica. Nasce con una predisposizione per il disegno e la pittura e negli anni, durante il corso di formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, ha abbracciato la sua passione anche nel mondo della fotografia iscrivendosi al Foto Club Conca d’Oro gestito dal maestro e fotografo Giuseppe Cilia.

Due percorsi che apparentemente sembrano distinti e separati ma alla fine c’è sempre una ricerca correlata di effetti visivi tra pittura e fotografia dove l’artista crea una connessione continua.

In pittura Carmela Rizzuti utilizza la tecnica fotografica e una riproduzione meccanica della realtà per costruire i suoi ritratti iperrealistici ritraendo persone in atteggiamenti di vita quotidiana realizzati tecnicamente a pennello con colori ad olio su supporti lisci come quello del plexiglass con lo scopo di ottenere il più vicino possibile all’effetto del vetro.

Le sue opere hanno un ottimo riscontro nel mondo dell’arte perché sono esposte in varie gallerie in Italia e all’estero tra cui la Galleria Am Roten Hof di Vienna e al Palazzo della Permanente di Milano con pubblicazione sulla rivista Arte di Giorgio Mondadori.

Nella fotografia a colori l’artista fa uso dell’autoscatto per rappresentare le sue opere usando come tema ricorrente il suo rapporto con la natura e con l’arte, realizzando lei stessa la scenografia e la composizione visiva.

Con questi lavori fotografici Carmela Rizzuti ha partecipato a diverse Biennali sia in Italia che all’estero, tra cui il MEAM, Museo Europeo d’Arte Moderna, Barcellona, e alla galleria Pintér di Budapest. Nell’anno 2022 ha partecipato alla mostra collettiva Eternal Femininity che si è svolta al Museo di Palazzo Belmonte Riso a Palermo, all’Artbox Expo di Venezia in contemporanea alla Biennale e al festival dell’arte di Swissartexpo a Zurigo svoltasi all’interno della stazione centrale ferroviaria.

A novembre 2024 per l’evento Skyline Stories una sua opera è stata proiettata sugli schermi di Times Square a New York, su 35 artisti provenienti da tutti i paesi del mondo la fotografa palermitana Carmela Rizzuti è stata l’unica italiana selezionata dagli organizzatori di Art Innovation, con l’opera “Fonte luminosa” del 2021.

Il 30 maggio 2024 viene premiata con medaglia d’argento nella categoria Fashion sezione professionisti al Best Photography Awards 2023-24.