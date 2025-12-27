L’emergenza abitativa come nuova frontiera delle relazioni industriali: il ruolo del SINALP

- Pubblicità -

L’emergenza abitativa, esasperata dall’impennata dei canoni di locazione nei grandi centri urbani, ha cessato di essere un tema esclusivamente legato alle politiche sociali per trasformarsi in una variabile critica delle dinamiche occupazionali.

Oggi, la difficoltà nel reperire alloggi dignitosi incide direttamente sull’organizzazione del lavoro e sulle strategie aziendali di attrazione e fidelizzazione del personale.

Di fronte all’inerzia di uno Stato che appare incapace o talvolta riluttante nel delineare soluzioni strutturali, il settore privato e le parti sociali stanno progressivamente colmando questo vuoto. Attraverso strumenti di welfare abitativo, supporti economici diretti e la rinegoziazione dei modelli di lavoro (flessibilità di tempi e luoghi), le imprese tentano di arginare il disagio dei propri dipendenti.

Le grandi realtà industriali, dotate di un solido accesso al credito per fini sociali, si stanno trasformando in attori attivi delle politiche abitative, arrivando persino a dialogare con le istituzioni pubbliche per integrare programmi laddove questi risultano palesemente insufficienti. Tuttavia, questo dinamismo aziendale rischia di scavare un solco profondo nel tessuto produttivo italiano.

Da un lato, le multinazionali hanno la forza economica per interloquire da pari a pari con lo Stato, ottenendo autorizzazioni e incentivi per proteggere i propri dipendenti; dall’altro, le Piccole e Medie Imprese (PMI), cuore pulsante dell’economia nazionale e siciliana, restano abbandonate dalle politiche europee, pur sorreggendo l’intero sistema economico.

Questo squilibrio ha innescato una crisi sociale senza precedenti, una vasta platea di lavoratori si sente oggi esclusa dalla crescita socio-economica della nazione.

Per evitare una pericolosa “guerra tra poveri”, l’emergenza abitativa deve cessare di essere un tema marginale per diventare l’obiettivo prioritario di ogni azione di Governo.

In questo scenario, il SINALP e le altre organizzazioni autonome, dichiara il Segr. Andrea Monteleone, svolgono un ruolo d’avanguardia.

La nostra azione punta a inserire l’emergenza casa nel baricentro delle relazioni industriali, interrogando imprese e istituzioni sul modello di benessere sociale che si intende costruire.

È l’alba di una nuova frontiera della contrattazione, che riconosce il diritto all’abitazione come un bisogno primario da tutelare anche attraverso la negoziazione nei luoghi di lavoro.

Nel corso del 2025, la Confederazione SINALP, in sinergia con il sindacato degli inquilini ANIA, quello della proprietà CASA MIA e i professionisti del CAM (Collegio Agenti in Mediazione) ha sollecitato a più riprese la politica regionale e nazionale affinché si assuma le proprie responsabilità.

Non è più rinviabile l’attuazione di politiche abitative coraggiose che prevedano il rilancio degli enti di edilizia residenziale pubblica, dotandoli di risorse e strumenti innovativi necessarie per l’avvio di un vero e proprio “Piano Casa” nazionale, capace di garantire un tetto a ogni cittadino

Eliminando tutte quelle sacche di povertà estrema, in crescita esponenziale nel nostro Paese. Solo attraverso un impegno congiunto tra istituzioni e parti sociali potremo disinnescare questa emergenza e restituire dignità e sicurezza ai lavoratori italiani.

