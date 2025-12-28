Acireale. Pozzo Ellera, approvato il progetto esecutivo per il ripristino dopo il sisma del 2018

- Pubblicità -

Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Acireale ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi urgenti e indifferibili di ripristino delle condizioni di funzionalità del Pozzo Ellera, infrastruttura strategica per il servizio idrico cittadino, gravemente danneggiata dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.

L’intervento, dell’importo complessivo di 2.360.000 euro, mira a restituire piena efficienza al pozzo, garantendo continuità del servizio, sicurezza delle strutture e qualità delle acque distribuite. Il progetto prevede opere di risanamento e adeguamento sismico del pozzo, la riqualificazione dei fabbricati di servizio e il potenziamento degli impianti tecnologici ed elettromeccanici.

Il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Daniele Bisignani, è stato verificato dal Responsabile Unico del Procedimento, Sebastiano Costanzo, e dalla struttura di supporto ed è immediatamente cantierabile.

«Con l’approvazione di questo progetto compiamo un altro passo decisivo nel percorso di ricostruzione post-sisma e nella tutela di un servizio pubblico essenziale come quello idrico, -dichiara il sindaco Roberto Barbagallo-. Il ripristino del Pozzo Ellera rappresenta una priorità per l’Amministrazione, perché significa garantire sicurezza, efficienza e continuità a beneficio dell’intera comunità acese».

A sottolineare il valore politico e amministrativo dell’intervento è anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvo Licciardello:

«Si tratta di un risultato concreto frutto di un lavoro lungo e complesso, portato avanti con serietà dagli uffici comunali, in costante raccordo con la Struttura commissariale. Con questo atto mettiamo le basi per l’avvio dei lavori e dimostriamo che la ricostruzione passa attraverso atti puntuali, programmazione e attenzione alle infrastrutture strategiche della città».

L’approvazione della delibera costituisce condizione necessaria per la concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dell’Area Etnea, nell’ambito del piano degli interventi sulle opere pubbliche danneggiate.

Con questo provvedimento, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel recupero delle infrastrutture strategiche e nella salvaguardia dei servizi essenziali, proseguendo il percorso di messa in sicurezza e rilancio del territorio.