Cronaca, rubano 700 euro e oggetti di valore a un passeggero in aeroporto: ladri individuati e denunciati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha individuato una coppia di ladri, i quali, nei giorni scorsi, hanno rubato denaro e oggetti di valore ad un passeggero, all’interno dell’Aeroporto “Bellini” di Catania.

I due, un uomo di 35 anni e una donna di 33 anni, hanno agito in pochi istanti, sfruttando un momento di distrazione della vittima del furto che, nella fretta di dirigersi verso il proprio gate per procedere all’imbarco, ha dimenticato lo zaino in un sedile dell’area delle partenze. In questo frangente, la 33enne è entrata in azione in concorso con il 35enne, frugando nello zaino e portando via 710 euro in contanti e altri oggetti di valore, per poi allontanarsi velocemente in modo da prendere l’aereo alla volta di Torino.

Nel frattempo, la vittima del furto ha segnalato al personale della SAC lo smarrimento dello zaino, per poi ritrovarlo dove lo aveva lasciato. Una volta aperto, ha dovuto fare i conti con l’amara sorpresa: il denaro e gli oggetti di valore erano svaniti nel nulla. Pertanto, ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia di Frontiera che, acquisita la denuncia, hanno avviato le indagini.

In particolare, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria hanno esaminato attentamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in aeroporto, riuscendo così a ricostruire quanto accaduto. I poliziotti sono risaliti alle generalità dei due ladri, che sono stati rintracciati ed invitati negli Uffici di Polizia; davanti all’evidenza dei fatti, hanno riconsegnato quanto era stato rubato.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Dopo tutti i riscontri del caso, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che ha espresso la propria gratitudine ai poliziotti per il tempestivo intervento.