Il 31 dicembre a Catania la marcia nazionale della Pace

Promossa dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace, Azione Cattolica Italiana, Acli, Agesci, Caritas Italiana, Movimento dei Focolari Italia, Libera e Pax Christi Italia. Cinque tappe in città e due giorni di convegno al Museo diocesano (30 e 31 dicembre)

Il prossimo 31 dicembre Catania ospiterà la 58ma Marcia nazionale della pace. L’evento, promosso dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace, Azione Cattolica Italiana, Acli, Agesci, Caritas Italiana, Movimento dei Focolari Italia, Libera e Pax Christi Italia, avrà lo stesso tema del messaggio del Papa per la Giornata 2026: “La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante”.

“La Marcia – spiegano gli organizzatori – nasce dal desiderio profondo di non rassegnarci alla logica della violenza, della guerra, della contrapposizione come unico linguaggio possibile tra i popoli, tra le comunità, persino tra le persone”.

La Marcia prenderà il via alle ore 15.30 del 31 dicembre con il ritrovo a Piazza Stesicoro con la musica del complesso Ro’ la Formichina e si svilupperà in 5 tappe.

La prima tappa, alle ore 16.00, sarà nella chiesa di san Biagio con la testimonianza in videocollegamento da Gerusalemme del cardinale Pierbattista Pizzaballa.

La seconda tappa, alle 17,00 sarà alla parrocchia del Crocifisso della Buona Morte con le testimonianze di Carla Barbanti e Francesco Grasso (Cooperativa Trame di quartiere).

La terza tappa, alle ore 18.00 sarà in piazza Cutelli, e si parlerà di Pace e dialogo interreligioso con l’imam Abdelhafid Kheit e Michael Militello (Living Peace International – Movimento dei Focolari).

La quarta tappa, alle 19.00, sarà al Porto, con una testimonianza di Antonio Mazzeo (giornalista e insegnante).

La quinta tappa, alle 20.00 in Piazza San Francesco, sul tema “Per una educazione disarmante: Danilo Dolci e Padre Puglisi, con le testimonianze di Anna Mastropasqua (Pax Christi) e Sebastiano Pennisi (insegnante).

Alle 21.00, nella Chiesa di San Benedetto in via Crociferi, la santa messa presieduta dall’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna e trasmessa in diretta da TV2000.

In preparazione alla 58ª Marcia Nazionale per la pace a Catania ci sarà un Convegno nelle giornate del 30 e 31 dicembre presso il Museo diocesano (via Etnea, 8 – Catania).

Il 30 dicembre 2025 dalle ore 15,30, dopo i saluti di Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, introdurrà i lavori Mons. Giovanni Ricchiuti presidente di Pax Christi, con una relazione sul tema: Dai segni del potere, al “potere dei segni”. Seguiranno le relazioni di don Bruno Bignami(«La pace sia con voi»); Antonio Mazzeo(Dalla Sicilia al Mediterraneo un mondo in guerra); Enzo Sanfilippo e Maria Albanese(La coscienza dica no alla guerra).



Il 31 dicembre 2025 dalle ore 9,30 alle 12,30 seguiranno le relazioni di Francesco Scoppola e Graziana Messina (Agesci), Carlo Cefaloni e Maria Bencivenni (Mov. focolari),



Giuseppe Notarstefano e Valeria Macca (Azione Cattolica), Emiliano Manfredonia e Paola Villa (Acli), don Renato Sacco e Adriana Salafia (Pax Christi), don Marco Pagniello (Caritas Italiana) sul tema: “Sentinella, quanto resta della notte? Artigiani di pace a confronto”. A conclusione della sessione don Luigi Ciotti parlerà su “Verità e giustizia come vie di pace e disarmo”.