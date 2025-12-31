Corleone, Csa-Cisal: “Stabilizzati 47 lavoratori in servizio al Comune”

- Pubblicità -

Corleone (PA), 30 dicembre 2025 – “Questa mattina 47 lavoratori Lsu in servizio presso il comune di Corleone, in provincia di Palermo, hanno firmato dopo anni di attesa i contratti a tempo indeterminato part-time, evitando i patemi delle proroghe dell’ultimo minuto.



Un risultato frutto del lavoro sinergico degli attori politici e tecnici coinvolti, dell’impegno del sindaco Walter Rà, della giunta, del consiglio comunale, dei revisori dei conti e degli uffici, oltre che del contributo che il nostro sindacato ha offerto.



Il Csa-Cisal è stato vicino alle lavoratrici e ai lavoratori, sollecitando la chiusura di un percorso che da un lato dona serenità alle famiglie e dall’altro permetterà all’ente di offrire più servizi ai cittadini. Continueremo a lottare per il riconoscimento finanziario dei contributi figurativi e l’agognato full time”. Lo dice Gianluca Cannella, segretario provinciale del sindacato Csa-Cisal.