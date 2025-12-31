Mascalucia, firmato il Protocollo d’Intesa con l’Ordine degli Ingegneri di Catania: al via tirocini formativi per giovani ingegneri

- Pubblicità -

È stato sottoscritto presso la Casa Comunale di Mascalucia il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Mascalucia e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, finalizzato all’attivazione di tirocini formativi per giovani ingegneri presso gli Uffici Tecnici comunali.



L’accordo, firmato dal Sindaco di Mascalucia, arch. Vincenzo Antonio Magra, e dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, ing. Mauro Antonino Scaccianoce, in presenza del consigliere comunale nonché tesoriere dell’ordine degli ingegneri Gianmaria Mondelli e del Responsabile comunale area urbanistica Ing. Domenico Piazza, rappresenta un’importante iniziativa di collaborazione istituzionale volta a favorire la formazione professionale e l’acquisizione di competenze operative nei settori della pubblica amministrazione.



Il Protocollo prevede l’avvio di tirocini formativi per n. 2 giovani ingegneri, della durata massima di sei mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori sei mesi. I tirocini si svolgeranno presso gli Uffici Tecnici del Comune e riguarderanno ambiti quali lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, sicurezza, prevenzione incendi e gestione delle procedure tecnico-amministrative.



Possono partecipare alla selezione gli ingegneri iscritti all’Ordine da meno di cinque anni, che non abbiano superato il 35° anno di età e che non abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato. La selezione sarà curata dall’Ordine degli Ingegneri mediante apposita procedura pubblica, basata su criteri oggettivi che tengono conto dell’età anagrafica e del voto di laurea.



Per ciascun tirocinante è previsto, a carico del Bilancio comunale, un rimborso spese forfettario mensile pari a 800 euro, oltre alla copertura assicurativa contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività e la responsabilità civile verso terzi.



Prima dell’avvio delle attività, l’Ordine degli Ingegneri individuerà un tutor, che svolgerà il proprio ruolo a titolo gratuito, incaricato di seguire il percorso formativo dei tirocinanti in raccordo con il Comune.



Al termine del periodo di tirocinio, su richiesta dell’interessato, potrà essere rilasciata un’attestazione delle competenze acquisite, firmata dal responsabile del Settore comunale competente e vistata dal Sindaco pro tempore.



«Questo protocollo – dichiara il Sindaco Vincenzo Antonio Magra – rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare i giovani ingegneri alla pubblica amministrazione, offrendo loro un’esperienza formativa qualificante e, al contempo, rafforzando il dialogo istituzionale tra il Comune e l’Ordine professionale. Decisivo è stato l’apporto del nostro consigliere comunale nonché tesoriere dell’ordine degli ingegneri Gianmaria Mondelli e dell’assessore con delega all’urbanistica Angelo Caponnetto. Un particolare ringraziamento va inoltre al già citato ordine nella persona del Presidente Ing. Mauro Antonino Scaccianoce».



La manifestazione e il relativo bando di selezione saranno pubblicati anche sul sito web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, con l’indicazione dei settori tecnici presso i quali si svolgeranno i tirocini.