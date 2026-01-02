Domenica al Museo, il 4 gennaio ingressi con tariffa ridotta

La Domenica al Museo torna il 4 gennaio con ingressi a tariffa ridotta nei siti comunali.
L’iniziativa, promossa dalla Direzione Cultura, mira ad ampliare la platea dei visitatori e a favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e monumentale cittadino.
Questo il calendario di apertura dei siti domenica 4 gennaio:
Museo Vincenzo Bellini, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, ultimo ingresso entro le ore 18.00 (il biglietto comprende anche la visita al Museo Emilio Greco presso il Cortile Platamone, Palazzo della Cultura);
Museo Emilio Greco (nel Palazzo della Cultura), dalle ore 9.00 alle ore 19.00, ultimo ingresso entro le ore 18.00 (il biglietto si acquista al Museo Vincenzo Bellini);
Polo Museale Santa Chiara, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, visitabili le mostre “Kouros ritrovato” e “Romantica”, ultimo ingresso ore 18.00;
Anfiteatro Romano, piazza Stesicoro, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ultimo ingresso alle 16.30;
Percorso di Gronda della Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, ultimo ingresso entro le ore 17.30.
Saranno visitabili gratuitamente la Chiesa San Nicolò l’Arena, dalle ore 9.00 alle ore 18.30, con ultimo accesso entro le ore 18.00, e il Palazzo della Cultura dalle ore 9.00 alle 19.00.