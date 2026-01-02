Settimana contro la Fame: dal 3 all’11 gennaio i Lions siciliani in campo con “Aggiungi un posto a tavola”

- Pubblicità -

Dal 3 all’11 gennaio i Lions e i Leo siciliani – insieme con gli oltre 1milione e 400mila Lions di tutto il mondo – saranno impegnati in occasione della Settimana contro la Fame di Lions International con un’intensa attività di servizio e solidarietà verso le persone in difficoltà economica, attraverso il service “Aggiungi un posto a tavola”. Donazione di borse della spesa e preparazione di pasti caldi, distribuzione di alimenti e “pasti sospesi”, donazioni di buoni spesa e servizio ai tavoli in mense solidali, comunali e parrocchiali. Sono questi gli impegni che attendono Lions e Leo per una settimana di servizio, il tutto sempre condito con un sorriso, un abbraccio, un momento di vicinanza e di ascolto a chi si trova in condizioni disagiate o di fragilità. L’iniziativa, voluta fortemente dal Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Diego Taviano e coordinata dal GST distrettuale Giacomo Cortese, farà sì che nelle città grandi e piccole, in ogni angolo della Sicilia dove è attivo un club Lions o Leo, tanti gilet gialli e blu, tante mani saranno pronte per servire insieme, tanti soci si impegneranno con generosità agendo direttamente sul campo per gli altri. Già da anni nei giorni che precedono e seguono il Natale i club service siciliani propongono l’iniziativa di servizio “Aggiungi un posto a tavola” per dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, in cooperazione con i servizi sociali, la Chiesa, le associazioni di volontariato e caritative, per essere concretamente accanto agli altri. Secondo gli ultimi dati Istat pubblicati ad ottobre, nel 2024 sono state oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta – l’8,4% delle famiglie residenti – per un totale di 5,7 milioni di individui, il 9,8% dei residenti, mentre l’incidenza della povertà relativa tra le famiglie, sempre lo scorso anno, risulta pari al 10,9%, coinvolgendo oltre 2,8 milioni di famiglie. Dati sicuramente allarmanti, che devono farci riflettere e agire concretamente in favore di chi ha più bisogno, proprio come faranno dal 3 all’11 gennaio i Lions e i Leo siciliani, italiani e di ogni parte del mondo.