Teatro Brancati di Catania: da mercoledì 7 gennaio in scena “Penelope – L’Odissea è fimmina” con Ester Pantano

La strada tortuosa che una donna deve percorrere per arrivare alla consapevolezza di sé e della sua forza è al centro della messinscena Penelope – L’Odissea è Fimmina scritta e diretta da Luana Rondinelli e interpretata dall’attrice catanese Ester Pantano, noto volto di fiction televisive tra cui Makari e I Leoni di Sicilia. Lo spettacolo, che andrà in scena al Teatro Vitaliano Brancati di Catania dal 7 all’11 gennaio per poi spostarsi al Teatro Massimo di Siracusa dal 15 al 17, vede in scena, a fianco dell’attrice catanese e della stessa regista e autrice, Giovanni Currò, Mauro Failla, Laura Giordani, Giovanna Mangiù. La voce fuori campo di Ulisse è di Luca Ward, le scene e costumi sono di Vincenzo La Mendola mentre a firmare le musiche è Francesca Incudine. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione Città Teatro, è valso a Luana Rondinelli il premio “Anima Mundi” alla drammaturgia femminile italiana del Piccolo Teatro di Milano.



“La nostra Penelope non aspetta più – dice l’autrice e regista – , riscopriamo una donna che nonostante i dolori e le sofferenze ritrova se stessa, la voglia di ricominciare. Itaca diviene la più bella delle isole (come potrebbe essere la Sicilia). Il nostro punto di vista è tutto al femminile, dalle tre misteriose donne (le tre Parche siciliane) che introducono alle vicende di Penelope, da Clitennestra a Elena, dalla maga La Magnifica a Euriclea tutte donne che vivono nel bene e nel male le vicende della nostra eroina fino al ritorno di Ulisse, fino alla scelta definitiva di riuscire a trovare nella vita, nonostante tutto, la propria strada”.



“Luana – continua la protagonista Ester Pantano – ha compiuto una vera magia con questa drammaturgia originale che racconta, appunto, l’Odissea vissuta e attraversata da Penelope. Una donna che non ha solo atteso ma che negli anni ha vissuto, è cambiata, e ora deve fare i conti con un uomo che torna ma che non sa più chi sia, come sia cambiato e come sia cambiato il loro sentimento. C’è il tema dell’attesa, dell’aspettativa e c’è la storia di una donna che fa i conti con la cultura del suo tempo, con ciò che ci si aspetta da lei che, però, sente in cuor suo sentimenti e frustrazioni”.



“Penelope – conclude Luana Rondinelli – in questo viaggio nel tempo, accompagnata dalla fedele ancella Melissa, ci racconta di sé, del suo passato. Un lungo flash-back dalle violenze del padre fino all’arrivo ad Itaca, Regina di un mondo che non le appartiene, sola e spesso umiliata riesce a risollevare le sorti, ad innamorarsi ancora di se stessa e a trovare la forza di destarsi per essere finalmente libera”.