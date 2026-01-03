- Pubblicità -

Il Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, con il patrocinio della Delegazione FAI Catania, Il Comitato per la Festa di Sant’Agata e del Giubileo Agatino (1126 – 2026), è lieto di presentare “AGATHA E I SUOI VOLTI”, mostra fotografica di Renato Zacchia a cura di Antonella Furian.

L’esposizione, ospitata nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco Borgia, sarà inaugurata alla presenza del Direttore del Parco Giuseppe D’Urso, con gli interventi della Prof.ssa Giuseppina Radice, del Dott. Gaetano Bongiovanni.

IL PROGETTO ARTISTICO: Con questa mostra, Renato Zacchia torna nella sua terra d’origine per compiere la sua ricerca del sublime. Attraverso quaranta immagini in bianco e nero ad alto contrasto, l’obiettivo si sofferma sull’intensità emotiva e sulla drammaticità dei volti dei fedeli, offrendo uno sguardo intimo su un fenomeno spirituale di portata universale

A completamento di questa indagine umana, la mostra introduce una sezione che eleva il racconto in una dimensione concettuale. Attraverso la giustapposizione e un sapiente uso dell’effetto trompe-l’œil, Zacchia raffigura la devozione di Sant’Agata come un’energia che si manifesta al di fuori degli edifici religiosi, riflettendosi, nei giorni di festa, sull’intero tessuto urbano. Le opere esposte sono l’affermazione definitiva su un’onnipresenza spirituale che pervade ogni angolo di strada e si specchia nell’architettura barocca della città. Tra le immagini si scoprono citazioni poetiche di Gilberto Isella:

L’AUTORE Renato Zacchia approda a Catania dopo una carriera internazionale. Già ritrattista di figure come Rudolf Nureyev, Richard Avedon, Milla Jovovich e dei protagonisti dell’Opéra de Paris, ha immortalato maestri come Sergej Rostropovich e figure di alto profilo istituzionale. Per la biografia completa e ulteriori informazioni: https://renatozacchia.com/site/agatha-exhibition/