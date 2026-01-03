Crisi in Venezuela, l’Associazione Italia-Cuba organizza per oggi pomeriggio alle ore 18.00 un presidio davanti alla prefettura di Catania

- Pubblicità -

L’Associazione di amicizia Italia-Cuba, circolo “Tina Modotti” di Catania, organizza oggi, 3 gennaio, alle 18, un presidio sotto la sede della Prefettura di Catania, tra via Etnea e via Prefettura, per manifestare contro quella che viene definita un’aggressione degli Stati Uniti al Venezuela.

L’iniziativa nasce sull’onda delle notizie diffuse nelle ultime ore e del clima di forte tensione internazionale che si è venuto a creare attorno alla crisi venezuelana. Nella notte, a Caracas, sono state segnalate forti esplosioni accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, episodi che hanno immediatamente alimentato preoccupazione e allarme nella popolazione.

A rendere ancora più incandescente il quadro sono state alcune dichiarazioni attribuite al presidente statunitense Donald Trump, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero condotto un’operazione militare su larga scala contro il Venezuela, culminata – sempre secondo tali affermazioni – con la cattura del presidente Nicolás Maduro e il suo trasferimento fuori dal Paese insieme alla moglie, in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi. Ricostruzioni che, nelle ore successive, hanno suscitato reazioni contrastanti e acceso un acceso dibattito a livello internazionale.

Il presidio di Catania si inserisce dunque in questo contesto di forte incertezza e preoccupazione per l’escalation militare, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui rischi di un conflitto e sulle conseguenze che tali azioni potrebbero avere sul piano politico, umanitario e geopolitico.

Gli organizzatori invitano cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare, per esprimere solidarietà al popolo venezuelano e ribadire una posizione contraria all’uso della forza e alle ingerenze esterne, nel segno della pace, del dialogo e del rispetto della sovranità dei popoli.