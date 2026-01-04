Serie C, Foggia-Catania: le formazioni ufficiali

- Pubblicità -

Prima del 2026 per il Catania di Mimmo Toscano che sfida oggi alle 12.30 allo “Zaccheria” il Foggia di Enrico Barilari. I rossazzurri vogliono mantenere la vetta del girone C di Serie C, mentre i rossoneri pugliesi sono a caccia della terza vittoria consecutiva in casa dopo le vittorie su Foggia e Monopoli. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Foggia-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

12.30 – Fischio d’inizio del match tra Foggia e Catania

Foggia-Catania: le formazioni ufficiali

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Morelli; Garofalo, Castorri, Oliva; Winkelmann, Bevilacqua, D’Amico. A disposizione: Magro, Borbei, Nocerino, Fossati, Petermann, Sylla, Agnelli, Castaldi, Pellegrino. Allenatore: Enrico Barilari

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; D’Ausilio, Jimenez; Forte. A disposizione: Bethers, Coco, Rolfini, Stoppa, Raimo, Doni, Corbari, Martic. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola

ASSISTENTI: Il sig. Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Lido e il sig. Andrea Romagnoli della sezione di Albano Laziale

QUARTO UOMO: Il sig. Antonio Di Reda della sezione di Molfetta

FVS: Il sig. Emanuele Fumarulo della sezione di Barletta

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma allo Zaccheria di Foggisa vale la ventesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 257 di Sky Calcio.

Inoltre, il match sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente e in chiaro su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.