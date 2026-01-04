Ragusa pronta alla maratona del 18 gennaio: iscritti anche da Francia, Spagna e Stati Uniti

- Pubblicità -

L’orologio corre e la 21esima edizione della Mangia’s Maratona di Ragusa è ormai alle porte. La prova siciliana sarà il primo grande evento sui 42,195 km della nuova stagione e per il prossimo 18 gennaio sono già tantissimi i corridori provenienti dal continente che hanno programmato la propria trasferta in terra sicula. Si programmano festeggiamenti per il 2026 nella manifestazione, la gara ha ormai un seguito anche all’estero, considerando che hanno già ufficializzato la propria iscrizione atleti da Francia, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti.

La manifestazione, oltre che far parte del calendario nazionale Fidal è anche nel calendario nazionale Uisp, un attestato ulteriore alla qualità dell’evento che gode del forte appoggio della cittadinanza, nelle persone del Sindaco Peppe Cassì e dell’Assessore allo Sport Simone Di Grandi. Ormai la maratona è diventata anche un grande vessillo turistico e sono tantissimi coloro che hanno approfittato dell’occasione per visitare le bellezze architettoniche della città, soprattutto la magnificenza barocca di Ragusa Ibla.

- Pubblicità -

Come consuetudine, non ci sarà solamente la maratona. Confermata la Straragusa, la sfida sui 21,097 km anche questa nel calendario nazionale Fidal, ma anche, con la collaborazione della Uisp Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano, la Walking di 21 km con la partecipazione del gruppo Cuori in movimento del centro di Riabitazione Cardiaca della Clinica del Mediterraneo guidata dal Dott Greco e Dott. Manfré. Inoltre ci sarà la Family Run di 4 km con partenza da piazza San Giovanni.

L’appuntamento per maratona, mezza e walking da 21 km è in Via Feliciano Rossitto, con lo start per la 42,195 km alle ore 8:00 e per la mezza alle 9:45. Iscrizioni al costo di 35 euro per la gara lunga e 20 euro per l’altra, entro l’11 gennaio per evitare le tariffe ritoccate. Presente l’agenzia di servizi di Carmelo Gulino a collaborare con assistenza sanitaria affidata a CIVES Infermieri per l’emergenza.

Per informazioni: Asd No al Doping, www.maratonadiragusa.com o al tel 3315785084 Guglielmo Causarano