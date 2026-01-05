Giustizia riparativa e reinserimento sociale: accordo tra Arcidiocesi di Catania e Udepe. Presentazione giovedì 7 gennaio

- Pubblicità -

Si terrà il 7 gennaio prossimo, con inizio alle ore 10:30, presso il Salone dei Vescovi dell’Arcidiocesi di Catania (via Vittorio Emanuele II n. 159, Catania), la sottoscrizione del documento “Accordo di collaborazione per attività di volontariato a valenza riparativa e percorsi di reinserimento lavorativo” tra Arcidiocesi di Catania e l’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna (Udepe) del capoluogo etneo. Firmeranno il documento l’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna e la direttrice Udepe, dott.ssa Maria Pia Fontana, e saranno presenti all’incontro il direttore della Caritas diocesana, don Nuccio Puglisi, e il Direttore del Servizio di Pastorale Carceraria, prof. Alfio Pennisi.

L’accordo agevola il processo per offrire un’altra opportunità agli autori di reato maggiorenni in attesa di giudizio o condannati che desiderano riconnettersi alla vita sociale e comunitaria attraverso percorsi di volontariato finalizzati ad attivare pratiche riparatorie rispetto ai danni causati alla collettività.

