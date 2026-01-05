Serena Rossi in ‘SereNata a Napoli’ a Marzo 2026 a Catania

- Pubblicità -

Si chiama “SereNata a Napoli”, il primo spettacolo teatrale di Serena Rossi, uno show di musica e parole, tutte dedicate a Napoli, realizzato da AGATA Produzioni e Savà Produzioni Creative. Scritto con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, con la direzione musicale e gli arrangiamenti del Maestro Valeriano Chiaravalle e con la regia di Maria Cristina Redini, lo spettacolo sbarcherà anche a Catania grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, al Teatro Metropolitan, lunedì 9 marzo e martedì 10 marzo 2026 con inizio alle ore 21.

Napoli, per l’attrice di Mina Settembre, è come una sirena, Partenope che si lasciò morire per non essere riuscita ad incantare Ulisse. Una creatura mitologica che rinuncia alla vita per un amore mortale.

“Napoli è nata sotto il segno della musica. Napoli è femmina. Adorata e uccisa. Amata e odiata”.

In questo spettacolo teatrale ideato da Serena Rossi – il suo primo spettacolo teatrale – i racconti e la musica sono stretti come amanti. Una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda ad una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Al centro la città più misteriosa del mondo, che ha confuso anche le sirene, che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione.

A Napoli Serena Rossi dedica la sua serenata. Per conquistare la sua città le canta le canzoni della sua infanzia, di quella terra tellurica stretta tra il Vesuvio e il mare. Fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero.

Da tempo Serena Rossi sentiva il bisogno di tornare su un palco teatrale e cosa c’è di più naturale se non farlo parlando della sua Napoli? Un vero atto d’amore per la sua terra. Dopo il grande successo della tournee estiva, la cantante, presentatrice e attrice campana torna sui palchi più importanti dei teatri di tutta Italia.

Già disponibili i biglietti su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.