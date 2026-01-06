Cronaca. Scoperto un Garage-laboratorio per ordigni artigianali: la Polizia arresta un 38enne a San Giovanni Galermo

- Pubblicità -

Proseguono le attività di controllo della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno della detenzione illegale di materiale esplodente, in modo da scongiurare rischi per l’incolumità dei cittadini.

Dopo le innumerevoli attività di sequestro di svariati chili di fuochi d’artificio e ordigni rudimentali, tenuti abusivamente o venduti senza alcuna licenza in occasione del Capodanno appena trascorso, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania stanno proseguendo verifiche ed accertamenti in città come in provincia.

Nell’ultimo intervento i poliziotti della squadra volanti hanno arrestato un uomo di 38 anni, originario di Misterbianco, che aveva trasformato il garage in un vero e proprio laboratorio per la preparazione e il confezionamento di ordigni artigianali.

Gli agenti hanno effettuato un accurato controllo in una strada del quartiere San Giovanni Galermo, perquisendo il garage nella disponibilità del 38enne. All’interno è stata rinvenuta una postazione adibita alla preparazione degli ordigni con tutto il materiale utilizzato, in genere, per il confezionamento. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro dal momento che l’uomo non era in possesso della necessaria licenza di pubblica sicurezza, prevista anche per l’acquisto delle polveri e del restante materiale idoneo all’autoproduzione di ordigni.

Poco distante, nel terreno adiacente, gli agenti hanno trovato anche una busta con 5 bombe carta, 92 micce a lenta combustione e oltre 1,2 chilogrammi di polvere nera. La perlustrazione dell’intera area ha consentito di rilevare come, in un terreno appartenente alla proprietà adiacente a quella del 38enne, era presente una grossa busta agganciata ad un albero e, alla base, sono stati trovati 32 candelotti artigianali che l’uomo, presumibilmente, aveva lanciato dal suo balcone dopo essersi reso conto della presenza dei poliziotti sotto la sua abitazione.

Alla luce del rinvenimento, è stato chiesto l’intervento dei poliziotti specialisti del settore del nucleo artificieri della Questura che hanno recuperato tutti gli ordigni per trasportarli in sicurezza per le analisi chimiche di laboratorio e per la successiva distruzione al termine dell’attività di polizia giudiziaria, come disposto dalla Procura della Repubblica.

Il 38enne è stato arrestato per detenzione illegale di materiale esplosivo, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e, informato il PM di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Misterbianco, in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice.