Lions e Leo siciliani: una settimana di attività contro la fame

Oltre 350 kg di generi alimentari donati a Catania, pranzi solidali a Sambuca di Sicilia e a Savoca, tombolata per donazione buoni spesa a Comiso. Sono soltanto alcune delle prime iniziative che hanno segnato l’avvio della Settimana contro la Fame di Lions International, con il service “Aggiungi un posto a tavola”, che dal 3 all’11 gennaio vede impegnati in tutta la Sicilia i Lions e i Leo del Distretto 108Yb. Donazioni di generi alimentari e borse della spesa, preparazione di pasti caldi, “pasti sospesi”, buoni spesa e servizio nelle mense solidali comunali e parrocchiali: sono le azioni che, per un’intera settimana, coinvolgeranno – – insieme con gli oltre 1milione e 400mila Lions di tutto il mondo – i Lions club delle dieci circoscrizioni dell’Isola.

L’iniziativa – fortemente sostenuta dal Governatore Diego Taviano e coordinata dal GST distrettuale Giacomo Cortese – si traduce in impegno concreto e capillare nei territori, dalle grandi città ai piccoli centri, con un forte impatto sulle comunità. In tutta la Sicilia, dove è attivo un club Lions o Leo, tanti volontari – con i tradizionali gilet gialli e blu – si impegneranno con generosità, pronti per servire insieme.

A Catania, nella V Circoscrizione – sabato 3 gennaio – i Lions hanno consegnato oltre 350 kg di alimenti — tra pasta, passata di pomodoro e legumi secchi — alla Caritas Diocesana di Catania, rappresentata dal Commissario arcivescovile Valeria Pisasale, e alla Casa della Mercede, diretta da Elvira Brancé. Una rete associazionistica di sostegno alle fasce più fragili della comunità.

A Sambuca di Sicilia, il Lions Club Sambuca Belìce ha promosso un pranzo sociale realizzato a Palazzo Panitteri insieme ai volontari AVULSS e UNITALSI. A seguire una tombolata, a testimoniare che anche gesti semplici possano restituire calore umano e inclusione. Altre attività animeranno le comunità della circoscrizione agrigentina.

Stesso spirito di servizio e cura dei più anziani hanno ispirato l’iniziativa dei Lions Club Roccalumera Quasimodo e Letojanni Valle d’Agró, che con la delegata Lions del service “Aggiungi un posto a tavola” Santina Maiorana hanno offerto il pranzo a 60 ospiti presso la Casa di Riposo “Trimarchi – Il boccone del povero” a Savoca. A Comiso domenica pomeriggio – nell’VIII circoscrizione ragusana – una tombolata solidale del Lions Club Comiso Terra Iblea si tradurrà in buoni spesa.

Le attività di servizio della Settimana internazionale contro la Fame di Lions International proseguiranno in tutte le circoscrizioni siciliane, da Palermo a trapani, da Messina a Siracusa, Enna, Caltanissetta e Caltagirone, con Lions e Leo impegnati direttamente sul campo per offrire sostegno materiale, ma anche presenza, ascolto e cura per chi vive situazioni di fragilità. Una mobilitazione che, di fronte ai dati ancora preoccupanti sulla povertà, assume un forte valore sociale e civile, riaffermando il principio che guida l’azione dei Lions: servire insieme, là dove c’è bisogno.00