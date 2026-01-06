Palermo. Al Teatro Agricantus week end in scena con Ernesto Maria Ponte e Chris Clun

Archiviate le festività, l'8 e l'11 gennaio, nel teatro diretto da Vito Meccio si torna a ridere con le nuove repliche de “Il diverticolo”, l'esilarante viaggio di Ponte nella burocrazia della sanità italiana; e il 9 e il 10 gennaio con due nuove repliche del fortunato “Toxoplasmosi” di Clun, lucido, comico e spietato racconto sulla nuova genitorialità

Al Teatro Agricantus di Palermo archiviate le feste si torna a ridere con due irresistibili spettacoli. Giovedì 8 gennaio alle ore 21 e domenica 11 gennaio alle ore 18 torna in scena “Il diverticolo”, il nuovo testo comico nato dalla penna di Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo e Daniele Billitteri che offre al pubblico un esilarante viaggio tra esami clinici improbabili, diagnosi bizzarre e l’infinita burocrazia della sanità italiana. Con la sua inconfondibile e tagliente verve comica Ernestomaria Ponte, accompagnato sul palco dalla A-Social Band – Corrado Nitto (al piano), Davide Puccio (al basso), Tony Greco (alla chitarra) e Vincenzo Castello (alla batteria)- porta in scena un’analisi sarcastica dei disservizi della Sanità che trasformano un semplice appuntamento medico in un’odissea, dove il medico di base diventa un oracolo incomprensibile e la prenotazione di una visita una missione impossibile. Tra battute taglienti e aneddoti esilaranti, l’artista palermitano smonta i miti del “malato immaginario” e racconta con cinico umorismo le nostre ipocondrie, le assurde mode salutiste e la tragicomica rincorsa alla giovinezza eterna. “Il diverticolo” è un vero e proprio concerto di parole e musica, un mix esplosivo in cui il ritmo della A-Social Band sottolinea, commenta e a volte sbeffeggia i monologhi di Ernesto Maria Ponte, trasformando le ipocondrie in grasse risate, le patologie in pura comicità. “Il diverticolo” replicherà ancora dal 15 al 18 gennaio.

Venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle ore 21 il palcoscenico del Teatro Agricantus ospiterà Chris Clun in “Toxoplasmosi”, testo scritto da Giulia Cassiba, che racconta la moderna genitorialità con feroce ironia e comica lucidità. Tra ginecologi onnipresenti, influencer premaman e ansie nuove di zecca, Clun mette in scena il confronto tutto da ridere tra i genitori di ieri e quelli di oggi. Un monologo brillante che ci ricorda che forse la toxoplasmosi non l’abbiamo mai presa… ma l’ansia sì!

