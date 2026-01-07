”Giocattoli in Movimento”: grande solidarietà dei catanesi

- Pubblicità -

Ancora una volta Catania ha dato prova di grande generosità, aderendo in massa a “Giocattoli in Movimento”, la campagna promossa dal gruppo territoriale Catania Ovest del Movimento 5 Stelle al fine di fare rivivere i giocattoli non più usati per destinarli ai bambini meno fortunati. Nel gazebo allestito su via Etnea, i donatori sono stati accolti da Lidia Adorno, deputata all’Assemblea regionale siciliana, Pietro Privitera, consigliere del Terzo Municipio, Simone Cambria, rappresentante Gruppo Territoriale Catania Ovest, e Giuseppe Fichera, già consigliere comunale a Catania. “In un momento in cui il consumismo spinge a comprare sempre di più – ha osservato la deputata Lidia Adorno – “Giocattoli in Movimento” ci ricorda che per fare felici i bambini non serve sprecare: basta dare nuova vita a ciò che già abbiamo. Dal 2009, l’iniziativa invita famiglie e cittadinanza a donare giocattoli e libri usati ma in buono stato, per permettere ad altri bambini di scegliere un regalo nuovo, gratuitamente”. I giocattoli raccolti verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia.

- Pubblicità -