L’associaz. Donnevietatomorire presenta la mostra “Nessuna Esclusa” a cura di Lorena Lo Verde, una rassegna per celebrare la resilienza delle donne

Una Mostra per il Rispetto e la Dignità

Donnevietatomorire è lieta di presentare una mostra d’arte che celebra la forza e la resilienza delle donne, promuovendo il rispetto e la dignità come valori fondamentali della nostra società.

La Nostra Missione

La nostra associazione si impegna a sostenere e promuovere le tematiche sociali legate alla parità di genere, alla lotta contro la violenza sulle donne e alla valorizzazione delle donne in tutti gli ambiti della vita. Facciamo questo tutti i giorni e non solo in date istituzionali come il 25 Novembre, organizzando tutti i mesi, corsi di difesa personale femminile gratuiti.

L’Esposizione

La mostra “Nessuna Esclusa” di Lorena Lo Verde, che verrà inaugurata il 19 Gennaio presso i locali di Piazza Scammacca alle ore 19, presenta storie e volti di donne che dal mito, alla storia, sino ai nostri giorni, gridano attenzione, rispetto e valore. Crediamo fermamente che le Belle Arti e la cultura possano promuovere messaggi sociali come:

– La violenza di genere

– La discriminazione

– L’emancipazione femminile

– La solidarietà e il sostegno alle donne

Informazioni Pratiche

– Data: inaugurazione 19 Gennaio 2026

– Luogo: Piazza Scammacca (Ct)

– Orario: ore 19

– Ingresso libero

La mostra sarà visitabile sino al 29 Gennaio 2026.

Siamo felici di accoglierti alla mostra “Nessuna Esclusa” e di condividere con te la nostra passione per l’arte e la giustizia sociale.