Operazione “Safe Zone 2”, otto indagati per spaccio: nuovo blitz della Polizia nel quartiere di San Berillo

Su disposizione di questa Procura Distrettuale, agenti della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta di questo Ufficio, a carico di 8 soggetti, nei cui confronti sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al reato di spaccio di stupefacenti.
Gli agenti della Squadra Mobile di Catania, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, supportati da unità cinofile e dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, stanno eseguendo perquisizioni nei luoghi riconducibili agli indagati, ritenuti essere i fornitori della piazza di spaccio del quartiere San Berillo del Capoluogo etneo, gestita dai numerosi cittadini stranieri arrestati il mese scorso nell’ambito dell’operazione denominata “Safe Zone”.