Opportunità di rilancio delle aree produttive siciliane: la visione del Sen. Marcello Gualdani, commissario dell’IRSAP – L’Intervista

Poco prima delle festività natalizie e di Capodanno abbiamo avuto modo di incontrare e intervistare il senatore Marcello Gualdani, commissario dell’IRSAP, per una conversazione ampia e articolata sulle politiche messe in campo dalla Regione Siciliana a sostegno delle aree produttive, con particolare attenzione alla riqualificazione delle zone industriali e artigianali.

Nel corso dell’intervista, il senatore Gualdani ha ripercorso gli interventi già avviati in diverse zone dell’Isola — da Termini Imerese a Ragusa, da Pozzallo a Caltanissetta — e le sfide ancora aperte che riguardano territori come Carini, Gela, Trapani, Agrigento, Siracusa e Messina. Un’attenzione particolare è stata riservata anche a Catania, dove sono in programma importanti opere di riqualificazione che potrebbero finalmente incidere in modo strutturale sul volto della zona industriale.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema dell’innovazione tecnologica applicata alle aree produttive, con l’introduzione di infrastrutture digitali avanzate, come il 5G, e alla prossima presentazione di una piattaforma informatica che punta a garantire maggiore trasparenza, accessibilità e semplificazione nella gestione dei lotti industriali.

Non meno rilevante il passaggio sulle misure rivolte alle zone artigianali, per le quali è stato attivato un avviso destinato ai Comuni, finalizzato a interventi di riqualificazione “leggeri ma efficaci”: strade, marciapiedi, illuminazione e sicurezza, con l’obiettivo di completare i lavori entro il 31 dicembre 2026.

A chiudere la conversazione, un messaggio rivolto alle imprese siciliane, nel quale il commissario dell’IRSAP ha sottolineato il clima di confronto costante tra istituzioni e mondo produttivo e la volontà di continuare a investire sulle aree industriali come motore di crescita dell’economia regionale.

Di tutto questo – e di molto altro – parleremo nell’intervista integrale con il senatore Marcello Gualdani, che sarà trasmessa questa sera, a partire dalle ore 20.00, sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Un appuntamento da non perdere per comprendere meglio quali prospettive si aprono per il futuro delle aree produttive siciliane.